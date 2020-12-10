〈國泰永續金融論壇〉永續投資夯 國泰金：重視ESG企業價值加分 股價就會漲

永續投資愈來愈夯，據臺北大學永續投資調查顯示，我國永續投資總資產高達 13.88 兆元，其中保險業為最大投資者。國泰金 (2881-TW) 身為保險業龍頭，也積極著墨永續投資，副董事長陳祖培今 (10) 日表示，企業對 ESG 愈來愈重視，投資人看到公司重視永續經營、氣候變遷的議題，覺得這樣的公司值得投資，股價就會上漲。

國泰金控今 (10) 日主辦「2020 國泰永續金融曁氣候變遷高峰論壇」，陳祖培表示，國泰深耕永續金融領域，11 月剛公布的美國道瓊永續指數 (DJSI) 中，連續 3 年入選世界指數成分股，國泰金控在永續金融面向獲得全球產業排名第一，為發揮金融業身為重要投資人的影響力，自 2014 年在企業永續委員會中設置台灣首個責任投資小組，目前更是國際議合行動的台灣唯一參與者。

國泰人壽總經理劉上旗進一步指出，保險總資產破 30 兆元，國泰人壽總資產也也突破 7 兆元，國壽做為投資方，與被投資企業的議合過程很艱辛，從早期的不得其門而入到破門而入，除了參與國際議合行動、舉辦論壇，也選定近 10 家的大型企業進行深度議合，透過團隊積極敲門拜訪，分享國際間最新 ESG、氣候變遷的因應趨勢和政策方向給被議合企業，以陪伴、共學的方式，與被投資企業一起在永續這條路並肩前進。

而臺北大學多年來積極投入永續投資相關研究，國泰金控暨子公司國泰證券今年贊助臺北大學企業永續發展研究中心，臺北大學也在論壇中發布永續投資調查，據調查顯示，我國永續投資總資產高達 13.88 兆元，占全球永續投資比例超過三成，其中保險業為最大投資者。

談到永續金融與永續投資的重要性，陳祖培表示，主管機關推出綠色金融 2.0、公司治理 3.0 永續發展藍圖，目的要讓企業重視 ESG，企業對 ESG 愈來愈重視，投資人看到公司重視永續經營、氣候變遷的議題，企業價值加分，覺得這樣的公司值得投資，股價就會上漲。