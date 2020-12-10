iPhone 12挹注 中華電前11月每股賺3.95元 坐穩獲利王

電信三雄今 (10) 日公布 11 月自結，中華電 (2412-TW) 在 iPhone 12 系列手機挹注，再度搶下雙項獲利王寶座，前 11 月每股純益 3.95 元，再度超車台灣大 (3045-TW) 的 3.87 元、遠傳 (4904-TW)2.37 元；中華電 11 月每股賺 0.34 元，連 4 個月坐穩冠軍，贏過台灣大 0.3 元、遠傳 0.2 元。

值得注意的是，電信三雄受惠 iPhone 12 系列手機銷量不俗，11 月營收均較前 (10) 月成長，其中，台灣大還加上 MOMO 電商平台助陣，單月營收月增近 5 成，月增幅居冠。獲利方面，台灣大、遠傳的單月 EBITDA 及稅後純益同樣較上月有個位數增長。

中華電 11 月營收 181.9 億元，月增 8.84%、年增 3.61%；營利率 19.46%，月減 1.9 個百分點、年減 0.74 個百分點；EBITDA 66.7 億元，月減 0.74%、年增 3%；稅後純益 26.5 億元，月減 4.33%、年減 6.3%，每股純益 0.34 元。

中華電前 11 月營收 1830.2 億元，年減 2.3%；營利率 21.29%，年增 1.32 個百分點；EBITDA 722 億元，年增 3.6%；稅後純益 306.1 億元，年增 0.9%，每股純益 3.95 元。

中華電表示，由於 iPhone 12 系列手機帶動手機銷貨收入成長，資通訊專標案營收及數據網路營收也增加，抵銷國際網路、行動服務營收與市話語音營收減少，推升單月營收成長。營業成本及費用較去年同期增加，主因資通訊專案成本、商品成本與攤銷增加，抵銷網路互連費用的減少。

台灣大 11 月營收 152.69 億元，月增 46.33%、年增 21.52%；營利率 7.79%，月減 3.71 個百分點、年減 4.01 個百分點；EBITDA 25.56 億元，月增 0.12%、年減 8.1%；稅後純益 8.6 億元，月增 2.38%、年減 17%，每股純益 0.3 元。

台灣大前 11 月營收 1201.4 億元，年增 6%；營利率 12.35%，年減 1.53 個百分點；EBITDA 287.18 億元，年減 6.3%；稅後純益 108.8 億元，年減 6.2%，每股純益 3.87 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，受惠雙 11 銷售檔期策略奏效，電子商務營收年增 43%，momo 電商平台營收貢獻占整體集團營收達 61%，創新猷。行動業務方面，iPhone 12 Pro Max 前 18 天專案機銷售量較前代成長逾 5 成，申辦 1399 元以上資費佔比逾 9 成，加上其他 5G 新機挹注下，累計申辦 1399 元以上 5G 用戶已超過 23 萬門，推升智慧型手機用戶月租收入連三月成長，行動服務營收年減幅持續縮小。

俞若奚指出，今年前 11 月，合併營業利益雖受 5G 開台後頻譜攤提及 5G 手機銷貨成本增加影響，較去年同期下滑，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測 97%。

遠傳 11 月營收 80.07 億元，月增 19.94%、年增 17.02%；EBITDA 23.01 億元，月增 3.05%、年減 3.12%；稅後純益 6.45 億元，月增 4.88%、年減 12.36%，每股純益 0.2 元。

遠傳前 11 月營收 713.76 億元，年減 7%；EBITDA 252.33 億元，年減 5.96%；稅後純益 77.28 億元，年減 4.02%，每股純益 2.37 元，已達全年度財測目標的 96%。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健向上，月租型用戶數、總用戶數持續緩升，月租型用戶流失率則維持低檔，且 iPhone 12 系列熱賣挹注下，推升 5G ARPU 成長。

遠傳指出，在營運策略奏效下，11 月份新經濟營收成長力道持續成長，年增 15%，包括電子商務營收受惠雙 11 檔期、iPhone 12 系列熱銷，年增 68%，媒體服務營收年增 16%，行動金融服務營收年增 10%，以及資通訊業務營收年增 4%。