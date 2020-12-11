國泰：新興市場補漲空間可期 看好新興亞洲

隨著國際生技大廠疫苗即將問世，加上美國大選結果確立，市場風險偏好轉回升，激勵資金大舉湧入風險性資產，國泰投顧今 (11) 日指出，先前表現承壓的新興市場正逐漸再度受市場矚目，預料以新興亞洲受益程度最大。

國泰投顧認為，以基本面而言，新興市場的明年 GDP 年增長率優於成熟市場，其中，可留意中國、台灣和香港屬於今年疫情控制較妥當的國家，整體經濟衝擊較小，經濟復甦較快，同時，印度基期低且疫情漸受控，加上政府延續寬鬆政策和財政刺激持續推出，明年成長率預期高。

以政策面而言，新興市場明年通膨數據溫和增長，多數央行有望維持寬鬆政策，例如：中國人行持續逆回購操作且近期額外執行 MLF(中期借貸便利) 維持寬鬆政策、印度央行尚有 1 碼降息空間、台港韓央行續處於歷史低點，充裕的資金流動性將提供正常實質投資活動所需的資金動能。

從評價面來看，美歐日等國家的股價淨值比 (P/B) 屢創新高，位於過去 5 年股價淨值比百分位數 100% 的水平，然而 MSCI 新興市場指數僅 54%，為成熟市場的一半，相較之下新興股市更具有評價面優勢。

另外，據國際金融協會 (IIF) 顯示，11 月亞洲市場資金流入量達 418 億美元，占比約 55%，顯示亞洲股票受市場青睞，為新興市場主要亮點。

摩根士丹利新興領先股票基金聚焦成長可期的新興亞洲國家，目前中國、印度、台灣、香港權重加總逾 70%，由上而下挑選總體經濟成長和流動性佳的國家，並排除風險較高的國家。同時也採取由下而上的選股方式，投資未來 3-5 年年複合成長率預計 10-15%、資本回報率 (ROIC) 超過 15% 的企業，並將環境、社會和治理 (ESG) 納入選股概念，降低投資組合下檔風險，將企業獲利成長之複利效果有效發揮。