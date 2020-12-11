中華電攜國泰世華打造多元支付 首應用六大場域

中華電 (2412-TW) 今 (11) 日宣布攜手國泰世華銀行，打造臺北捷運多元支付智慧化服務，由中華電提供多元支付機及多元支付平台，整合國泰世華銀行信用卡收單等 8 家支付業者及自動售票機票務系統，將應用在台北 6 大領域。

中華電表示，此次合作是擴大「中華電信多元支付」服務，目前多元支付服務針對實體商家，提供有線、無線刷卡機，整合 15 種以上支付工具在單一卡機，同時整合信用卡及自動售票機票務系統，為商家與消費者間帶來無現金交易服務。

消費者可透過 VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡等實體信用卡及一卡通、愛金卡等電子票證，或以 Hami Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、LINE Pay Money、PI 拍錢包、悠遊付等數位支付方式付款，不論實體、虛擬都方便使用。

中華電攜手國泰世華銀行，將在臺北市立兒童新樂園、臺北小巨蛋冰上樂園、捷運北投會館、捷運商品販售處、捷運車站旅遊票自動售票機、貓空纜車自動售票機等提供多元支付服務，讓消費者除了現金及悠遊卡之外，還可透過其他付款方式。

中華電指出，此次合作除此 6 大場域外，未來有望延伸至臺北捷運各場域周邊商家，滿足消費者各種消費付款需求，打造捷運軌道數位經濟。