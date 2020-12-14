德國疫情失控 梅克爾下令周三起全國「硬封鎖」

德國總理梅克爾宣布從本周三 (16 日) 起至 1 月 10 日止，德國採取硬性封鎖政策，全德國將強制關閉非必要的商店，至於不在強制內的企業與商家德國政府以勸導方式希望能配合關閉工作場所，並鼓勵學生留在家中，同時在跨新期間禁止聚會。

德國總理梅克爾提出警告表示，德國衛生體系的壓力正在上升，德國之前採取的防疫措施仍無法有效抑制肺炎病毒傳播，因此德國政府被迫採取更多行動。她說：「最近數日我們看到感染率上升並且呈指數級增長，這意味著我們不得不為許多人不幸喪生的感到哀悼。」

德國之前已實施為期近六周的軟性的封鎖政策，但效果不彰，德國每日新增肺炎確診病例數居高不下。

根據德國官方衛生機構發布的最新數據顯示，截至當地時間 12 月 11 日，德國累計新冠肺炎確診病例已超過 127 萬例，新增確診病例近 3 萬例；累計死亡病例超過 2 萬例，單日新增死亡病例 598 例。單日新增確診病例數和新增死亡病例數都創下疫情暴發以來新高。

德國媒體報導稱，以死亡人數來看，這意味著當天平均每兩分半鐘就有一個德國人死於新冠肺炎。

居高不下的病例數讓德國內政部長直指地方政府防疫力道不足，德國多個聯邦也表態，支持盡快實施硬性封鎖。

梅克爾在上周曾預告，將對聖誕期間的民眾公開活動進行更加嚴厲的限制，並明確支持要求學校從 12 月 14 日開始放寒假。從 12 月 24 日開始除了基本必需之外企業全部關閉，民眾盡可能在家工作。

