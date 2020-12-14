〈美股早盤〉美國疫苗接種開跑、紓困案將公布 道瓊早盤漲200點

隨著首批新冠疫苗即將展開施打，加上新一輪紓困方案即將公布，美股週一 (14 日) 全線開高，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.7％，那斯達克指數漲 0.8%，標普 500 指數漲 0.7％，費半漲逾 1％。

在取得美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急使用授權 (EUA) 後，輝瑞 (Pfizer) 首批新冠疫苗預計週一 (14 日) 抵達全美 145 個配送點，並於三週內陸續送達全美各地藥局，首批 290 萬劑疫苗將優先提供給醫務人員及照護機構人員，並在本月底前向全美民眾提供。

疫苗施打消息推動郵輪及航空類股早盤走高，嘉年華 (CCL-US) 和皇家加勒比 (RCL-US) 早盤漲 6.4％和 3.3％，美國航空 (AAL-US) 以 3% 領漲航空股。

另有報導指出，美國兩黨議員打算在週一 (14 日) 公布一項規模 9080 億美元的疫情紓困計畫，一位知情人士稱，為打破數月以來的談判僵局，國會議員擬將紓困計劃分拆為 2 種不同方案，並各自表決，以提高獲准可能性。

據了解，其中一項方案規模為 7480 億美元，包含向小型企業失業者提供補助等，另一項規模 1600 億美元的分案則涉及使兩黨陷入嚴重分歧的條款，包含向州和地方政府提供援助，以及企業免責等。

海外市場部分，英國首相強生 (Boris Johnson) 和歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula Von Der Leyen) 週日 (13 日) 同意延長談判期限，緩和市場對於無協議脫歐的擔憂。

截至台北時間週一 (14 日)22 時許：

道瓊指數上漲 204.37 點或 0.68%，暫報 30250.74 點

那斯達克上漲 102.15 點或 0.83%，暫報 12480.02 點

標普 500 指數上漲 23.18 點或 0.68%，暫報 3686.64 點

費半上漲 27.58 點或 1.02%，暫報 2731.66 點

台積電 ADR 下跌 0.17% 至每股 103.85 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.926%

紐約輕原油上漲 1.05% 至每桶 47.06 美元

布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 50.41 美元

黃金下跌 0.43% 至每盎司 1835.70 美元

美元指數下跌 0.58% 至 90.40 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.15％，至 1772.12 美元。

Youtube、Gmail 及雲端硬碟在內等谷歌服務在美股盤前因不明原因中斷，導致紐約、英國及歐洲多數地區用戶無法使用，相關原因目前仍在查證當中。

Alexion Pharmaceuticals(ALXN-US) 早盤上漲 29.93％，至 157.19 美元。

英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 同意以 390 億美元、現金加股票方式收購美國同業 Alexion Pharmaceuticals，以擴大其在罕見疾病治療方面的藥物產品組合。

據外媒報導，兩家公司董事會均已批准此項收購，預計將在 2021 年第 3 季完成交易。

美商藝電 (EA-US) 早盤上漲 1.75％，至 138.17 美元。

美國遊戲商美商藝電 (Electronic Arts,EA) 宣布，將以 12 億美元收購英國遊戲開發及發行商 Codemasters，上月才剛和 Codemasters 達成協議的遊戲開發商 Take-Two 慘遭出局。

EA 預計，交易將在 2021 年第 1 季完成，收購估值約 12 億美元，屆時 Codemasters 股東每股普通股將獲得 6.04 英鎊現金，與 Codemasters 的收購案將會是 EA 史上最大的一筆交易。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Raymond James 策略師 Tavis McCourt 週日 (13 日) 表示，顯然隨著封鎖措施持續，經濟正在放緩，但目前為止對股市的任何影響都是有限的，目前還不清楚這種情況是否會持續到明年第 1 季，但除非疫苗情況出現重大變化，否則我們預計股市回檔將受到限制。

Legal＆General Investment Management 多重資產基金主管 Justin Onuekwusi 認為，市場已對紓困方案進行定價，並相信這終將發生。

針對疫苗利好，Onuekwusi 表示，這為 2021 年和 2022 年的企業獲利帶來更多確定性，封鎖可能性反而較小。

瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 全球投資長 Michael Strobaek 表示，法人機構存在著壓抑的龐大投資需求，隨著年末將至，我們仍備有大量流動資金。