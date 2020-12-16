台積領權值大軍衝鋒 台股大漲235點收14304點攻下短均五道關卡

美國國會持續推進紓困協商進度，帶動美股全面收高，台股今 (16) 日在權王台積電帶動下，強漲逾 200 點，一舉攻克 5 日線、10 日線及 14100、14200、14300 點五道關卡，盤面上百花齊放，權值股全面走強，終場台指期拉高結算，加權指數收在 14304.46 點，上漲 235.94 點或 1.68%，成交值 2499.25 億元。

台積電董事長劉德音昨天針對砍單傳聞闢謠，釋出明年上半年營運樂觀訊號，加上市場看好台積電填息行情，激勵股價回神強彈，終場上漲約 1.6%，收在 512 元；聯電也重拾漲勢，一度大漲至 46.1 元，終場漲 2%，收在 44.9 元。

日媒報導，蘋果預計在明年上半年增加 iPhone 產量約 3 成，蘋果概念股今日應聲大漲，光學鏡頭雙雄大立光、玉晶光大漲 2-3%，軟板廠臻鼎與台郡、封測廠日月光投控、聲學元件廠美律，漲勢均相當強勁。

權值股全面走揚，昨日遭到空方狙擊的金融族群今日也回穩，其中富邦金、玉山金等都漲逾 1%；塑化族群中，以南亞漲逾 2% 最為強勢；其他包括研華、智邦、環球晶、巨大、緯創等，也都在盤面上表現。

半導體股為今日盤面焦點，IC 設計股立積 11 月自結稅後純益 1.04 億元，年增 4.71 倍，每股純益 1.64 元，帶動股價反彈、直奔漲停；偉銓電、通嘉與股后矽力 - KY 同步飆上漲停價。此外，昇陽半導體、譜瑞 - KY 及祥碩等也大漲逾半根停板。

工具機產業景氣回溫，傳動元件漲聲響起，激勵上銀股價走強，並直奔漲停價 372 元，集團旗下大銀微系統同步噴出漲停；亞德客 - KY 近期獲外資上修投資評級及目標價，今日漲近半根停板，再度挑戰 900 元大關；此外，直得、全球傳動、恩德、大量等多檔工具機股也吸引資金挹注。