【鍾國忠專欄】2021年台股大漲有難度 投資前必做二件大事

(一) 送走 2020 年、迎接 2021 年

轉眼間，已離 2020 年的年底剩下不到幾天，對多數人而言，目前仍一直積極尋找個股來投資，希望能幫自己在年的錢賺更多錢，然而今年迄今指數已大漲 2000 多點，或者年漲幅約 20%，此時投資人要做的不是要再找哪些股票可以投資？反倒是應該稍微休息一下，靜下心思考如何地走下一步，準備送走 2020 年，迎接 2021 年。

(二) 投資必做二件大事

至於年底最後幾天當中，投資人該做哪些事？以下將從二點來扼要分析：

1. 了解市場趨勢：2020 年台股大漲約 2 成，可想而知 2021 年要再大漲將有相當難度，如把時間拉長分析，2019 年台股大漲約 23%，如果把 2020 年約 20% 漲幅相加，則台股連續二年累計漲幅大約 43%，這比上次 2016 年大漲 11%，2017 年大漲 15 年，二年累計漲幅相加約 26% ，幅度大增約 5 成，連續二年大漲之後，2018 年當年大盤下跌 9%，而目前指數位置已在 14000 點以上，換言之，2021 年也不太可能如今年因資金效應而更容易獲利，因此，了解市場趨勢將更必要，當中包括全球市場趨勢、貨幣趨勢與產業趨勢等，這些趨勢一定要花時間做功課，不可掉以輕心。

2. 持股健診：由於 12 月是年度最後一個月份，也是法人作帳績效計算的最後重點月，除非國際股市出現大變化，因此多數法人都希望股價上漲或者不要大跌，使得操作績效亮麗，然而當投資人不斷找個股投資時，不妨停下來檢視本身持股狀況，對於營運表現好的公司，當然要持續持有，相反地，對於營運表現不好的公司，則應該把此時機會趕快汰落留強，因為前面已提到，此時有不少公司希望美化報表，通常一些表現不好的公司更會積極拉抬股價，因此投資人應該要檢視持股大漲，是因獲利而大漲？還是因轉機或是夢而已。

至於持有公司營運表現如何分析好壞？首先當然是拿上市櫃公司財務報表仔細研究，再者，有些投資人只投資很小的金額，如以效率角度分析，時間成本反而划不來，不過目前市場上有一些軟體或 APP 可協助投資人使用判斷分析，投資人只要做一件事，尋找那一個好用且可靠的工具使用，相信在快速使用工具之下，將能提升投資人的報酬率，這也意味投資人如果不做持股汰弱留強，表現不好個股也將被其他人汰弱而讓股價下跌。