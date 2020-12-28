台微體關節炎長效止痛藥三期臨床完成收案

台微體 (4152-TW) 今 (28) 日公告，關節炎長效止痛藥物 TLC599 的臨床三期樞紐性試驗 EXCELLENCE 完成收案，且正與美國及澳洲共 46 個臨床試驗中心評估藥物單次及重複給藥後的安全性及療效。

台微體指出，TLC599 為新劑型藥物，運用公司開發的 BioSeizer 藥物長效緩釋技術平台，把被視為抗新冠藥物地塞米松包覆磷脂質藥物載體內注射於患處，目標適應症為退化性關節炎。

台微體表示，據臨床二期結果數據顯示，受試者施打 TLC599 藥物的膝關節，比施打安慰劑膝關節軟骨傷害較少，顯示該藥物可透過抑制慢性發炎，達到保護軟骨效果。

台微體指出，TLC599 為多中心、隨機分組、雙盲、安慰劑和活性藥物對照控制的三期臨床試驗，除完成收案外，也正與美國及澳洲共 46 個臨床試驗中心評估 12 毫克 TLC599 藥物於單次及重複給藥後的安全性及療效。

總經理葉志鴻表示，TLC599 三期臨床試驗今年初受到新冠疫情影響，收案進度受到阻礙，不過現今能如期完成收案，受試者陸續接受第二劑給藥，盼該新藥可降低慢性疼痛折磨關節炎病患痛苦，同時減少鴉片類藥物需求並防止其依賴性。