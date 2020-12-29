〈美股盤前要聞〉美眾議院通過2000美元紓困案 美股期貨續升

美國眾議院表決通過每人發放 2,000 美元現金的紓困案版本，美股期貨在週二 (14 日) 續升。

1. 眾院通過川普 2000 美元紓困金提案

美國總統川普雖然批准 2.3 兆美元紓困和聯邦預算案，但仍要求國會加碼發放紓困金，眾議院周一 (28 日) 表決通過每人發放 2,000 美元現金的紓困案版本，丟給一向反對擴大支出的共和黨人接招。美股期貨在週二續升，道瓊期貨漲 0.43%，標普 500 期貨漲 0.43%，斯達克 100 期貨漲 0.37%。

民主黨占多數的眾議院以 275 票對 134 票，通過將現金支票從 600 美元提高到 2000 美元的提案，並送交到共和黨人掌握優勢的參議院。眾院民主黨當中有 231 人支持、2 人反對；共和黨當中有 44 人支持、130 人反對。

川普周日簽署紓困法案，讓美國上千萬人繼續領取失業補助、並避免聯邦政府關門，但未改加碼紓困金的要求。然而參議院大多數共和黨人都不願擴大支出，之前連 1200 美元的紓困現金提議也反對。

2. 特斯拉有望明年進軍印度

據印度快報 (The Indian Express) 周一 (28 日) 引述印度運輸部長 Nitin Gadkari 報導，特斯拉 (TSLA-US) 將於明年年初到印度發展。

Gadkari 表示，將會先讓特斯拉電動車進入印度試水溫，再依據市場反應尋求進一步的組裝與製造合作。針對此消息，路透社無法取得特斯拉和印度運輸部長的回應。

根據印度媒體經濟時報 (Economic Times) 周六 (26 日) 報導，特斯拉預料將推出旗下最便宜的 Model 3 車款，售價超過 74739 美元 (約 550 萬盧比)。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周日也在推特上證實進軍印度的消息，但他表示不會在明年 1 月就就入印度市場。

3. 川普政府強化「中國涉軍企業禁令」黑名單範圍

週一 (29 日) 美國財政部強化禁止美國人投資與中國軍方有關企業的指導意見內容，明確將黑名單中的「子公司」納入禁令範圍，封殺威力進一步擴大。

11 月 12 日美國總統川普簽署一項行政禁令，瞄準其他中國軍方背景企業，禁止美國人對其投資。該行政命令適用於 31 多家具中國軍方背景的中國企業，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等。

然而，美國高層對中企黑名單涉及的「子公司」和「關聯企業」是否要納入禁令範圍產生分歧意見。

美國財政部週一 (29 日) 發布行政命令指南澄清，11 月發布的禁令將適用於，中國軍方擁有或控制中企的指數股票型基金 (ETF) 和指數基金，以及這些中企的「子公司。」

4. 特斯拉計畫整合蘋果和亞馬遜的音樂串流平台服務

有知情人士表示，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 計畫在未來電動車車載娛樂系統內添加蘋果的 (AAPL-US) 和和亞馬遜 (AMZN-US) 音樂串流平台 Apple Music 和 Amazon Music。

報導指出，儘管大多數汽車製造商都傾向使用 Android Auto 和 Apple CarPlay 的手機鏡像功能來撥放汽車內的媒體系統，但特斯拉仍堅持將音樂串流服務集合到自家車內系統界面中，其中最著名的就是，特斯拉已整合了音樂串流平台 Spotify。

用戶「green」在推特上表示，他發現特斯拉車載系統中，正在嘗試添加其他的串流音樂服務來源，包括 Amazon Music、同屬亞馬遜的 Audible 和 Apple Music。

5. 英歐貿易協議元旦起暫時適用

歐盟 (EU) 27 個成員國在 28 日 (週一) 召開了大使級會議，與會人士一致同意自 2021 年 1 月 1 日起，歐盟與英國之間的自由貿易協定 (FTA) 將暫時生效。

根據《彭博社》報導，歐盟輪值主席國德國的發言人費雪 (Sebastian Fischer) 表示，歐盟各個成員國的大使們，在布魯塞爾的會面同意這項協議。預計各國政府會在歐洲中部時間 29 日下午 3 時正式批准協議，英國下議院也將於 30 日表決。

自從「歐盟與英國貿易暨合作協議」(EU-UK Trade and Cooperation Agreemen) 發佈以來，官員已花費了三天時間來分析細項。不過，關於該份厚達 1246 頁的文件，成員國們早在幾週之前就已過目了多數內容。

儘管歐洲議會將於明年 1 月才會表決該協議，不過依據歐盟規定，在那之前可以暫時生效，以免橫跨英吉利海峽 (English Channel) 的貿易中斷。