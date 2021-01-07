台股再攻歷史新高站上15270點 法人看好Q1上看「萬六」

台股今 (7) 日在權值股王領軍下再度由多頭重掌兵符，指數大漲 230 點衝上 15270 點歷史新高，投信認為，目前市場資金依舊充沛，預估第一季指數有機會上看 16000 點。

台股今天加權指數再度重返「萬五」大關之上，指數衝上歷史新高 15270 點，成交量達 3388 億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，這波全球資金潮持續發威，包括全球主要央行維持貨幣寬鬆，美國也加碼通過 9000 億美元的紓困金，帶動市場資金買盤不斷，可預期未來台股持續出現看高不是高的機率相當大，未來一季指數區間將落在 14000 到 16000 點區間震盪。

葉獻文指出，台股殖利率在主要股市中相對具有吸引力，對比目前負利率債券總額 18.38 兆美元，台股殖利率扣除無風險公債殖利率後，仍有 2.89% 的報酬可望吸引法人資金回補力道，進而帶動指數走升。

展望後市，葉獻文認為，投資人可等待下周四晶圓龍頭大廠法說與會上針對市場所做的展望，屆時公布的展望將成為台股多頭續航力強弱的風向球，目前市場對於晶圓龍頭大廠予以正面期待，首季將展現淡季不淡，多家外資券商也持續調升其目標價。

葉獻文分析，台股大漲除與企業獲利與經濟成長等基本面佳有關，另一部分來自原料價格、報價上漲的漲價題材帶動。

另外，美國參眾兩院確定由民主黨全部拿下，市場正面看待此結果，也有利於全球原料等價格表現，進而帶動傳產股等先前漲勢落後的族群展開補漲行情，短線看好 TFT、DRAM、Wafer、驅動 IC、鋼鐵等類股。