〈美股盤後〉國會認證拜登勝選 那指首度突破13000點大關

美國國會正式認證拜登勝選，民主黨全面執政，華爾街對更多財政刺激措施的前景感到樂觀，週四 (7 日) 蘋果等科技股大漲，美股道瓊、標普、那指和費半集體收紅，同步寫下歷史新高。

週三川普推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，美國聯邦檢察官不排除起訴川普煽動國會暴動。

美國總統川普即將於 1 月 20 日卸任，週三美國國會大廈爆發流血衝突後，參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和民主黨籍眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四呼籲，副總統 (彭斯) 和川普內閣成員援引憲法第 25 修正案，讓川普提前下台。

聯準會 (Fed) 芝加哥分行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週四表示，Fed 可能會在 2024 年之前將利率維持在接近零的水平，以便讓通膨恢復至 2% 水平。

美國費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 稱，Fed 可能在 2021 年底或 2022 年初縮減購債規模，這完全取決於經濟和疫情發展狀況。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8765 萬例，死亡數突破 189 萬例，美國累計確診超過 2,141 萬例，累計死亡數超過 36,2 萬。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 211.73 點，或 0.69%，收 31,041.13 點。

標普 500 指數上漲 55.65 點，或 1.48%，收 3,803.79 點。

那斯達克指數上漲 326.69 點，或 2.56%，收 13,067.48 點。

費城半導體指數上漲 109.04 點，或 3.86%，收 2,937.00 點。

標普 11 個主要板塊以公用事業和必需消費品 2 大板塊收黑。非必需消費品和能源板塊領漲 (圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王集體上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.41%；臉書 (FB-US) 上漲 2.06%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.76%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.85%。

道瓊成分股多收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 5.18%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.28%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.85%；3M (MMM-US) 下跌 2.57%。

費半成分股表現強勁。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.13%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.98%；AMD (AMD-US) 上漲 5.35%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.78%；美光 (MU-US) 上漲 2.59%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 5.03%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.90%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.13%。

個股消息

長期空軍加拿大皇家銀行週四發布認錯報告後，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價暴漲 7.94% 至每股 816.04 美元，刷下歷史新高，市值達 7735.25 億美元，超越臉書市值。

特斯拉 CEO 馬斯克（Elon Musk）淨資產超過 1850 億美元。超越亞馬遜創辦人貝佐斯，躍身成為全球首富。

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