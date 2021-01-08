下一站通膨！芝加哥Fed主席：2024年才可能溫和升息

芝加哥 Fed 主席伊凡斯 (Charles Evans) 週四表示，他認為 Fed 可能會維持貼近 0 的利率直至 2024 年，以利讓通膨有時間返回至 2%。

伊凡斯在威州銀行家協會和印第安納州銀行協會舉行的視訊會議上表示，「隨著勞動力市場的持續改善，失業率下降到 4％且有希望再更低，因此可能到 2024 年我們才會看到利率開始上升。」

「屆時，我們可以開始溫和的調升聯邦資金利率，同時仍然保持寬鬆，以讓通膨超標、實現平均 2% 的通膨率。」

同日發表言論的還有聖路易 Fed 主席布拉德 (James Bullard)，他表示寬鬆貨幣政策、大量的政府支出，以及疫情過後的解禁可能帶來的經濟活動激增，這些合併起來可能讓通膨較預期加速。

Fed 近年來一直難以讓通膨達到 2% 目標，但「現在已經有非常強大的財政政策，甚至之後還會有更多出台，Fed 也推行『平均通膨目標』(亦即將目標設置一段區間，允許通膨超標，以實現均值 2%），經濟正蓄勢待發，等著疫情結束後開始蓬勃發展。」

布拉德說：「所有這些事情似乎都表明，現在通膨已經準備好，就要進入上升階段了。」