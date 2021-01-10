〈觀察〉5G、車電需求擺脫產能過剩魔咒 被動元件廠議價能力增

隨著 5G 商機起飛、電動車以及車用電子蓬勃發展，不僅將帶動被動元件用量激增，在高頻、高電壓的運作環境下，對被動元件功率要求也將提升，業者認為，被動元件已經擺脫產能過剩的供給魔咒，議價上相較過往也有較大的空間。

根據 Secondary Research 資料，在 2020 至 2027 年間，連網汽車將以年複合成長率 22% 高速成長，其中電動車 ECU、ADAS 等應用所需的被動元件，將比原燃油車增加數倍。

業者認為，隨著連網汽車高速成長及新能源車滲透率快速提升，大幅提升中高電壓 MLCC 及大尺寸被動元件之應用、MLCC 需求數量約是傳統汽車 10 倍。

而在 5G 也同樣坐擁商機，根據 Grand view research 資料，預估 5G 到 2027 年，同樣以 43.9% 年複合成長率高速成長，且電源模組功率將會提升。

業者分析，5G 應用快速帶動大功率被動元件需求增加，以 5G 基地台為例，所需的 MLCC 平均用量就較 4G 增加 3 倍左右。

另外，未來 GaN/SiC 第三代半導體在快充、電源、電動車、工業應用等會大量成長，將進一步帶動大功率被動元件需求。

業者直言，電動車、5G 對於被動元件不論在量或是質上面的增長，都會去化產能，對於過往因為供給過剩而易跌的情況已經不復見，在議價上也有較大的空間及競爭力。

不過，經歷過被動元件市況 2018 年的大起大落，目前國內大廠如國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 等普遍強調優先滿足客戶需求、拉高稼動率以及提高庫存水位為首要目標。