台灣新創萬里雲完成B輪募資獲2.8億元 將進軍馬來西亞市場

新創公司 CloudMile 萬里雲今 (11) 日宣布，完成 1000 萬美元 (約新台幣 2.8 億元)B 輪募資，由國際創投 Substance Capital 領投，中華開發資本、萬豐資本等原有投資團隊加碼注資，元大亞洲、工研院及資策會共同成立的數位經濟基金也首次加入投資人，萬里雲表示，今年計畫在馬來西亞、印尼雅加達設立新據點，擴大東南亞事業版圖。

萬里雲至今已累積揭露超過 2000 萬美元 (約為新台幣 5.6 億元) 募資金額，萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，這次募得資金將投注在今年將啟動的新據點馬來西亞吉隆坡，擴張營運版圖，強化東南亞地區服務鏈。

另一方面，萬里雲也宣布攜手前科技部長陳良基、DTA 協會理事長陳正然、前聯發科新加坡總經理谷中強擔任業界顧問，開創人工智慧 (AI) 與雲端服務的嶄新局面，去年也完成台北總部擴建，團隊人數突破百人。

萬里雲表示，今年成立滿四週年，總計協助逾 400 家企業數位轉型，除獲得金控公司、網路銀行及半導體大廠等大型企業青睞外，也持續拓展海外市場，除香港、新加坡市場外，下一步將拓展馬來西亞、印尼市場。