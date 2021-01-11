大尺寸電視需求增溫 今年出貨總量上看2.32億台、年增2.8%

研調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示研究處今 (11) 日表示，在宅經濟效應延續下，去年電視需求逐步回溫，但受 IC 零組件吃緊影響，去年品牌出貨約 2.17 億台、年減 0.3%，今年可望在需求遞延、大尺寸電視動能帶動下，全年出貨上看 2.32 億台、年增 2.8%。

集邦表示，從電視面板供需狀況分析，供應端受韓厰產能收斂、中國面板新廠速度放緩影響，需求端則因防疫政策使居家時間延長而暴增，在供需緊張情況下，統計 40-55 吋電視面板價格在半年內漲幅超過 6 成、32 吋面板價格也翻倍漲。

集邦進一步指出，IC 晶圓產能吃緊，也讓品牌廠重新洗牌，一線品牌因有訂單數量優勢可獲得更多資源，去年前五大品牌市占首次達到 6 成，擠壓二、三線品牌、白牌市場空間。

另一方面，集邦分析，隨著去年下半年每月面板價格不斷攀升，32-55 吋等主流整機獲利逐步下降，品牌開始將面板需求轉至更大尺寸，提升獲利，統計去年 65 吋 (含) 以上、70 吋 (含) 以上的出貨成長分別達 23.4% 和 47.8%，預期今年 65 吋 (含) 以上電視出貨量仍可望保持年增 30% 幅度。