WhatsApp改隱私政策引眾怒 馬斯克籲改用Signal 撞名公司股價大漲 

臉書 (FB-US) 日前宣布調整隱私政策，WhatsApp 用戶須分享個資給臉書、Instagram 等程式，使用者憤而跳槽，加密通訊軟體 Signal 用戶數短短幾天暴增 10 多倍，就連特斯拉 (TSLA-US) 執行長也呼籲改用 Signal，但沒想到這也讓名字相仿的醫療設備公司股價暴漲。

Apptopia 截至周日 (10 日) 的統計，全球已有 81 萬人下載使用 Signal，自 1 月 6 日 WhatsApp 宣布隱私政策調整以來，暴增近 17 倍。

WhatsApp 人氣大減，每日下載數在周日當天減少 7% 至接近 120 萬。

根據新的隱私政策，WhatsApp 使用者需與臉書、Messenger 和 Instagram 分享位置、手機號碼等使用者資料。但臉書過往處理用戶隱私資料的紀錄令人遲疑，許多隱私權倡議者建議用戶移往 Telegram 或 Signal 等平台。

Signal 是一款非營利 app，原本主要使用者為記者和人權運動者。為了應付大量湧入的用戶和流量，Signal 表示已經增加伺服器。

馬斯克上周四也在推特上建議使用者改用 Signal，但名為 Signal Advance(SIGL-US) 的醫療設備公司股價卻暴漲，含周一在內，短短三個交易日大漲 5000%。這段期間儘管已有報導釐清兩者差異，漲勢仍不止息。

取自馬斯克推特。

Signal Advance 執行長強調，公司和馬斯克或通訊軟體 Signal 並無關連，強烈建議投資人保持謹慎，投資前務必做功課。

最近也有同名公司股價沾光的首例，去年疫情嚴峻期間，雲端視訊會議需求大增帶動 Zoom Video Communication(ZM-US) 股價飆漲，以 ZOOM 為股票代號在美國掛牌交易的中國手機零件製造商 Zoom Technologies 股價也大漲，之後該公司已把代碼改為 ZTNO。