統一超營收連6年創高 今年強打三大業務挹注營運新動能

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 去年全年合併營收 2584.56 億元，連續 6 年創高，不過由於疫情衝擊，年增幅僅 0.94%，是 6 年來最小增幅，進入 2021 年後，統一超除了持續擴展 OPEN POINT 熟客生態圈，宣告將以 i 預購平台和 foodomo 外送來強化線上線下串聯， 同時擴大智 Fun 機鋪設，擴張智慧零售版圖。

統一超指出，今年 OPEN POINT 熟客生態圈會員擴大更多使用通路，並持續加強數位平台競爭力，以 i 預購平台線上購物，打破商品陳列與消費時間限制，擴張虛擬貨架，同時，foodomo 外送業務的拓展將串聯集團所有事業，有望挹注營運新動能。

台灣 7-ELEVEN 去年店數突破 6000 店，展店數超越原先目標 300 家店，且卡娜赫拉的小動物聯名 3 號店」、「X-STORE 4」複合「OPEN！家族 X 三麗鷗家族」創新店型陸續開幕，帶動單店效益和肖像商機，同時，OPEN POINT 會員成長躍進至 1200 萬名，帶動超商本業去年營業額增加超過 100 億元，續創新高。

法人指出，在小型店需求持續提升下，樂觀看待統一超今年仍將在台快速展店，而持續納入更多子公司加入 OPEN POINT 生態圈，有利提高客單價，獲利穩定成長可期。