〈美股盤後〉川普二度遭眾院彈劾 美全新變種病毒現身 英特爾領漲那指收紅 

週三 (13 日) 華爾街持續關注川普彈劾與新冠疫情走向，美元走強，美債殖利率自去年 3 月以來的最高水平回落，四大指數近乎持平，英特爾表現強勁，那指小幅收紅 0.43%。

華府政治動盪仍延續，眾議院指控川普於 1 月 6 日國會暴動中煽動叛亂，週三眾院就川普彈劾進行表決，以 232 票贊成， 197 票反對，通過彈劾川普案，讓川普成為美國歷史上首位連續遭兩次彈劾的總統。

華爾街持續聚焦刺激措施，美國總統當選人拜登計畫週四公布數兆美元的刺激計劃，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元，提供州和地方援助、疫苗計畫資金。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9,183 萬例，死亡數突破 196 萬例，美國累計確診超過 2287 萬例，累計死亡數超過 38.1 萬。

美國俄亥俄州研究員表示，發現 2 種可能源自美國的新冠變種病毒，其中一種主導了俄州近月疫情。

美國抗疫專家福奇稱，美國處於非常艱困的局面，而且情況越來越糟，希望隨著一月底到來，我們能看到疫情高峰轉折。

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 8.22 點，或 0.03%，收 31,060.47 點。

標普 500 指數上漲 10.11 點，或 0.27%，收 3,811.30 點。

那斯達克指數上漲 56.52 點，或 0.43%，收 13,128.95 點。

費城半導體指數上漲 3.93 點，或 0.13%，收 2,991.95 點。

標普 11 個主要板塊以 4 大板塊收黑，材料、工業、能源板塊領跌，公用事業、房地產和資訊科技領漲。 (圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.62%；臉書 (FB-US) 上漲 0.22%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.44%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.66%。

道瓊成分股跌多漲少，英特爾表現強勁。英特爾 (INTC-US) 上漲 6.97%；IBM (IBM-US) 下跌 1.77%；Nike (NKE-US) 下跌 1.39%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.04%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.65%。

費半指數漲跌互見。高通 (QCOM-US) 上漲 1.92%；AMD (AMD-US) 下跌 3.75%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.35%；美光 (MU-US) 上漲 0.57%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.96%。

台股 ADR 僅台積電獨黑。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.07%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.83%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.29%。

個股消息

自去年 12 月底美國避險基金 Third Point 喊話英特爾應盡速轉型後，週三 (13 日) 英特爾宣布，CEO 史旺 (Robert Holmes Swan) 將於 2 月 15 日正式卸任，爾後由 VMware 的執行長格爾辛格 (Pat Gelsinger) 接任其職位。

英特爾宣布，CEO 史旺 2 月 15 日正式卸任 (圖片：AFP)

英特爾 (INTC-US) 大漲 6.97% 至美股 56.95 美元。VMWare (VMW-US) 大跌 6.79% 至每股 133.20 美元。英特爾競爭對手 AMD (AMD-US) 下跌 3.75%。

高通週三宣布，將以 14 億美元現金收購晶片新創公司 Nuvia，高通上漲 1.92% 至每股 157.42 美元。

外媒報導，蘋果曾有意收購美國新創電動車公司 Canoo，後者由國巨、宸鴻兩家台灣上市公司投資，Canoo (GOEV-US) 週三暴漲 13.64%。

Airbnb (ABNB-US) 週三上漲 5.72%。該公司宣布實施國會大廈安全防護計劃，取消並禁止拜登就職當週的華府地區訂房，避免華府爆發武裝抗議。

通用汽車 (GM-US) 上漲 1.91%。通用汽車在今年 CES 宣布其野心勃勃的電動車計畫，包括發表新電動車和飛天電動車等，野村證券稱讚其電動汽車戰略，將其股價評級升至「買入」。

美國金融初創公司 Affirm 於美國那斯達克掛牌上市，IPO 定價為每股 49 美元，並出售 2460 萬股股票，交易代號為 AFRM，週三 Affirm 收漲 98.45% 至每股 97.24 美元。Affirm 為「先買後付」借貸平台，由 PayPal 共同創辦人 Max Levchin 草創，提供線上分期貸款。

軟體開發商 Zoom Video Communications (ZM-US) 上漲 2.19%，該公司週三計畫通過發行新股，集 15 億美元的資金，國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示，Zoom 仍屹立不搖，最近該股股價回落可能已經結束。

經濟數據

美國 12 月 CPI 年增率報 1.4％，預期 1.3%，前值 1.2%

美國 12 月 CPI 月增率報 0.4％，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 12 月核心 CPI 年增率報 1.6％，預期 1.6%，前值 1.6%

美國 12 月核心 CPI 月增率報 0.1％，預期 0.1%，前值 0.2%

華爾街分析

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，美股似乎不受川普遭彈劾的影響，主因是市場只關心經濟走向、獲利、美債殖利率和聯準會的行動。

美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，所有跡象都顯示美國通膨率上升，但儘管經濟今年晚些時候可能出現繁榮，但現在就說 Fed「何時會採取措施縮減超寬鬆政策」還為時過早。

Fed 波士頓銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 提到，疫情依舊未減，還未到討論縮減購債措施的時候。

德銀策略師 Jim Reid 稱，聯準會近期的協調意見有助於降低債券殖利率。今年才進到第 7 個交易日，而聯準會已展開了一場全面的、360 度縮減量化寬鬆辯論。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 稱，上週美股創下歷史新高之後，美國股市和債券市場可能在短期內喘口氣。

Jan Hatzius 解釋，人們重新關注聯準會可能縮減量化寬鬆計畫的可能，這或將重演 2013 年的削減恐慌 (Taper Tantrum)。Fed 在 2013 年暗示考慮放緩擴表速度，造成全球債券市場恐慌陷入恐慌。

Jan Hatzius 稱，另一焦點是目前長期美債殖利率的表現，10 年期美債殖利率上週升破 1% 大關，意味著企業償還債務的成本可能會更高，給公司財務帶來更多壓力，從而損害其股價。

Jan Hatzius 表示，儘管短期內市場可能出現回調，但高盛看好美股長期來看會持續走高。

瑞銀美洲資產配置負責人 Jason Draho 表示，至少有 5000 億美元的財政計劃，包括額外的紓困金，延長的失業救濟以及用於醫療保健和疫苗支付的資金，這些將再次推動 2021 年美國經濟成長。