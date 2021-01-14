全球裁員11%人力、營運長2月走人 Dropbox挫逾6%

網路硬碟雲端商 Dropbox (DBX-US) 週三 (13 日) 下挫逾 6%，因該公司宣布將裁員 11% 人力，且營運長 Olivia Nottebohm 將於 2 月 5 日離開公司。

Dropbox 週三下挫 6.31%，收 22.12 美元。

Dropbox 執行長 Drew Houston 致信全體員工提到，「今日採取的這一步很痛苦，但很重要。去年春季我對所有人承諾，會保障大家到 2020 年底都有工作，我們兌現了這個承諾，這點對我很重要。但是展望 2021 年與其後的日子，很顯然我們得做出改變，才能為未來創造健康和繁榮的事業。」

Dropbox 將裁員 315 人，並將在上班最後一日前獲得通知。該行動部分反映該公司「虛擬優先」的人員配置決定，例如降低對自助餐廳員工的人力需求。

Houston 表示，裁員後公司將更精簡靈活，可以聚焦改善用戶的使用體驗，投資在「專為離散工作打造」的顫品，並改善營運。

William Blair 分析師 Jason Ader 給予 Dropbox 股票「優於大盤」的評級，他在研究報告中表示，Dropbox 的聲明「凸顯其業務處於過度階段，隨著業務逐漸以利潤和自由現金流為優先，Dropbox 正從約莫 20% 的成長過度為 10% 的成長。」

但 Ader 仍然看好該股。「我們的觀點仍然是，Dropbox 技術的重要性和黏性仍未獲得重視，尤其是工作場所須作為儲存業務關鍵內容的中心，並促進團隊協作的情形，此時那些功能會比過往任何時候都更為重要。」