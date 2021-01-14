砍川普反而內傷？分析師：推特不必靠他！

推特 (TWTR-US) 砍川普，反而自受重傷？現有分析師認為，推特根本不需要川普。

推特上週五 (8 日) 改口宣布永久凍結川普帳號，11 日股價便暴跌 10%，《市場內幕（Market Insider）》分析師認為這歸因於川普 8800 萬追蹤者的反撲，投資者擔心凍結川普帳號會侵蝕該公司獲利，因而在股價上反映。

然而，Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 反其道而行。根據《StreetInsider》，他將推特目標價自 55 美元調高到 58 美元，且持續給予「買進」評級。

Helfstein 說：「我們並不擔心凍結川普總統帳號帶來的衝擊。」

推特早盤上漲近 2%，但最終漲幅收斂至約莫 0.4%，收 47.22 美元。



該券商預期，由於美國選舉與執行庫藏股的可能性，推特第四季每日活躍用戶收益增加 34%，高於華爾街共識 5%。

Helfstein 說：「我們相信，推特重新聚焦營收產品的做法創造了未來成長的大量催化劑，包括潛在訂閱服務。」

推特下次公布財報時，預計季度營收將首次突破 10 億美元。

無獨有偶，評級機構 MKM Partners 也將推特自「中立」調升至「買進」，目標價自 47 美元上調至 60 美元，係因主張推特可望扭轉此前疫情、封殺政治廣告和公司內部問題等各種不利因素。

MKM Partners 分析師 Rohit Kulkarni 表示，隨著廣告商客戶加速提高廣告預算、進行直播節目和恢復產品發布，推特將比社交媒體對手擁有更高的增量成本效益。