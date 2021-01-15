品牌廠擴大導入 今年MiniLED電視出貨上看200萬台

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (15) 日舉辦「蛻變中的面板產業」研討會，光電事業處研究副總邱宇彬表示，在上游趨動 IC 等零組件持續吃緊下，面板供需趨緊、平衡狀態可望延續到第 3 季，價格同樣維持健康水準，而今年 CES 上各大品牌陸續推出 MiniLED 電視，預估今年出貨可望進一步放大，達 200 萬台。

邱宇彬表示，中國面板廠近年持續開出新產能，光中國兩大廠商京東方、華星光電在今年全球大尺寸面板就可望拿下逾 4 成市占，坐穩產業領導地位，韓廠市占則持續下滑，雖然韓廠已宣布延後退出，但評估影響有限，在需求強勁下，面板供需、價格仍維持健康狀態。

邱宇彬進一步指出，短線造成面板供需吃緊除需求強勁外，包含大尺寸面板驅動 IC(DDI)、玻璃廠供給都是原因，其中，大尺寸 DDI 預期吃緊狀態將延續至第 3 季才可望緩解，預期第 4 季才將轉趨平衡，而康寧、日本 NEG 去年底先後發生玻璃熔爐問題，預期影響供給到本季底才會緩解。

另一方面，邱宇彬認為，今年 MiniLED 在電視應用上將有新進展，除成本下降外，剛落幕的美國消費性電子展 (CES) 中，包含三星、LG、TCL、小米都展示旗下最新 MiniLED 電視，可望推升今年出貨上看 200 萬台，達新里程碑，占比也可望首度突破 1%，至於平板、筆電等 IT 產品導入 MiniLED 還需要觀望。