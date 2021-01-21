〈拜登就職〉為員工請命！亞馬遜致信拜登：協助分發疫苗 前線員工先接種

亞馬遜 (AMZN-US) 週三致信新任美國總統拜登 (Joe Biden)，向其提議可協助全美分發新冠病毒疫苗，同時向拜登爭取自家員工優先施打疫苗的權利。

亞馬遜全球消費者業務執行長 Dave Clark 在該信中提到，「在您開展引導全國脫離新冠危機的工作時，亞馬遜隨時準備好協助您實現上任 100 日內為全美 1 億人接種疫苗的目標。」

Clark 向拜登表示，亞馬遜已準備好利用其運作、資訊科技和通信能力與專業來「協助政府進行疫苗接種工作。」他補充說，亞馬遜已與第三方醫療保健供應商達成協議，可在公司倉庫現場管理疫苗。

亞馬遜一直為其前線工人爭取優先施打新冠病毒疫苗。Clark 上個月致信一個疾病預防控制中心 (CDC) 小組，提出公司前線員工應「在最早的適當時間接種新冠病毒疫苗」的要求。

Clark 還強調，亞馬遜的前線員工在協助大眾於疫情期間獲取民生必需物資這一點上發揮了關鍵作用。

Clark 說：「作為全國第二大雇主，亞馬遜全美雇員超過 80 萬人，多數是無法在家工作的基層工人。我們為員工在協助客戶安全待在家也能獲取重要產品和服務這一點上發揮關鍵作用感到自豪，這對患有基礎疾病和容易罹患新冠併發症的人來說非常重要。在亞馬遜物流中心、AWS 數據中心和全食超市工作的基層員工無法在家工作，這些員工應在適宜的最早時間接種疫苗。我們將在這方面協助他們。」