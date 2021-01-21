〈央行抓到炒匯糧商〉央行揭秘 糧商三步驟不肖炒匯

台灣央行新上任外匯局長蔡烱民今 (21) 日首次召開臨時記者會即宣布，抓到炒匯糧商，並直指整起事件是透過三個步驟，最終完成大量承作新台幣遠期外匯交易 (DF) 進行炒匯。

央行說明整起炒匯事件為，首先，在台糧商公司經營集團企業轉單商仲貿易，僅扮演集團貿易記帳單位，相關交易未涉及在台子公司實質交易。

再來，糧商以新台幣為功能性貨幣，透過集團內企業進行跨國買賣商品，掣發相關商業貿易文件，進貨以新台幣計價，銷貨則以美元計價，並皆以美元收付，刻意創造新台幣曝險。

最後，糧商由集團關係企業掣發日期、金額和交易方向等形式相符商業貿易文件，大量承作遠期外匯交易。

依此三步驟，部分銀行自 2019 年 7 月起大量受理在台 8 家糧商公司新台幣遠期外匯交易，至去年 7 月累積承作金額高達 110 億美元，央行直指，此次涉案銀行一共有 6 家。

蔡烱民再次強調，央行規定承作新台幣遠期外匯交易須符合「實需原則」，並由指定銀行負責實需認定和審查，包括廠商必須有收付外匯事實，且有實質新台幣匯率避險需求，並提供相關交易文件佐證，才可承作新台幣遠期外匯交易。

然而，據央行報表稽核發現，案關銀行執行認識客戶 (KYC) 作業未盡充分，未能深入瞭解客戶整體營運模式、新台幣暴險及避險需求，也未確實查證客戶所提供文件之實需性、關聯性和合理性，導致該等糧商以商仲貿易為名，大量承作遠期外匯交易進行炒匯，違反實需原則。