瑞銀：加密貨幣有根本缺陷 註定無法成為實用貨幣

瑞銀 (UBS) 全球財富管理部門認為，加密貨幣可能永遠無法像真正的貨幣那樣運作。

其首席經濟學家 Paul Donovan 本周表示，加密貨幣有著固有的「根本性缺陷」，就是在大多數情況下，當它的需求下降時，本身無法減少供應。他說，這意味著它們不能被視為貨幣。

Donovan 發言之際，比特幣正迎來近日最嚴重的下挫，周五 (22 日) 一度跌破 3 萬美元關卡，24 小時跌幅超過 10%，其後跌幅縮減至 7% 左右。

(圖表取自 Coindesk)

許多分析師歸因這兩日的下殺，固然因素眾多，但根本在於先前的彈升過快、過猛。加密貨幣交易所 Diginex 銷售和交易主管 Matt Blom 表示，市場正處於「休止期」。

Donovan 認為，真正的貨幣是一種穩定的價值儲存手段，基本上它能在明天購買與今天數量相同的一系列商品，這種信心，來自於央行在需求下降時減少供給的能力。但在加密貨幣，完全沒有這樣的機制，因此當需求下降時，它們的價值會下滑，導致購買力的崩壞。

Donovan 說：「如果人們完全不能確定明天可以用它買什麼，他們就不太可能把某種東西稱為貨幣。」

瑞銀上周的報告也表達了類似看法，對比特幣的任何實際使用場景都持懷疑態度，這使得很難估算比特幣的公允價值。他們認為，比特幣價格可能會在短期內上漲，但是從長遠來看，整體行業面臨著生存危機，隨時可能一無所有。

瑞銀以 Netscape 和 Myspace 為例，它們在網路時代初期就獲得成功，但此後已逐漸消失，比特幣也可能步上其後塵。

目前比特幣期貨在芝加哥商品交易所 (CME) 與大多數主要貨幣的期貨合約一起上市，但每日交易量表明，投資者並未將比特幣視為一種成熟的貨幣。在周四比特幣價格的暴跌中，芝商所 1 月份交割的比特幣期貨合約，成交量僅略高於 13000 筆，而日圓期貨的成交量是它的約 6 倍。