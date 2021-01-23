環球晶再上調世創收購價至每股145歐元 徐秀蘭：為最優且最終收購價

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 繼昨 (22) 日宣布提高公開收購世創 (Siltronic AG) 的收購價至每股 140 歐元後，今 (23) 日再宣布上調至 145 歐元，為最優且最終出價，溢價幅度也進一步提升至 71%。

環球晶昨日宣布將收購價由每股 125 歐元，上調至 140 歐元，不過，環球晶今日提出最優且最終收購價 145 歐元，較環球晶與世創在公告已進入最終階段的協商前，截至於 2020 年 11 月 27 日過去 90 天於 Xetra 交易市場成交量加權平均價格溢價 71%，較每股 125 歐元的原收購價增加 16%，較日前上調的收購價每股增加 5 歐元。

環球晶表示，公開收購的所有其他條款和條件維持不變，邀請世創全體股東於今年 1 月 27 日前，踴躍參與公開收購應賣其所持有股份。

環球晶及其子公司目前持有世創全部流通在外普通股的 6.06%，而收購人已與 Wacker Chemie AG 簽訂不可撤銷應賣承諾協議。Wacker 已參與公開收購應賣其持有的所有股份給環球晶。

環球晶董事長徐秀蘭表示，仍相信此次交易將為股東創造巨大價值，也為我們的客戶、員工和利益相關者帶來效益。環球晶已提高收購價至每股 145 歐元，這是最優、也是最終收購價，該價格對全體世創股東而言非常公平合理。

