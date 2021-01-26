去年全台房屋買賣移轉棟數32.6萬棟年增8.76% 創 7年新高

內政部統計處最新公布資料顯示，2020 年全台的房屋買賣移轉棟數為 32.6 萬棟，年增率 8.76%，創近 7 年以來新高，反映 2020 年房市買氣持續復甦，交易量在 2016 年落底後，已連續四年走揚。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市交易量在 2016 年出現 24.5 萬棟的超低量後，連續 4 年呈現復甦，雖然今年上半年有疫情干擾，但在全台疫情控制得當與降息帶動下，買氣快速回籠，疫情並未扭轉房市復甦的趨勢，不過下半年房市快速回籠，帶動房價上揚，政府也積極以打炒房政策回應，避免一些區域房市出現過熱的狀況。

統計顯示，2020 的 12 月的全台買賣轉棟數為 3.5 萬棟，創下近 60 個月以來新高，一方面反應市場 11 月的交易熱絡外，另一方面新成屋交屋也帶動移轉棟數走揚，不過因為 12 月的買賣移轉棟數資料主要反應 11 月份的交易，加上 12 月份的工作天數較多，也有更多時間可以辦理移轉過戶，因此買賣移轉棟數年增加幅度達 24%。

不過，央行在 12 月祭出新一輪的選擇性信用管制措施，短期內可望降低市場過熱的氣氛，不過因為從簽約到過戶完成需要 3 周 - 1 個月左右的時間，因此要等到 1 月份的買賣移轉棟數數據，才能夠初步看到當前政策對於房市交易量的影響。