桃園三大重劃區土地交易爆紅 小檜溪進入前三名

桃園機場捷運通車引爆區域內重劃區土地交易爆紅，商仲業者統計，2020 年桃園市重劃區土地交易金額達 850 億元，已高於新北市重劃區土地交易的 720 億元，三大交易熱區分別為桃園青埔高鐵特區、A7 重劃區及小檜溪重劃區。

其中，桃園青埔高鐵特區蟬聯兩年冠軍，去年總交易金額達 317 億元，占去年桃園整體重劃區土地交易近 40%。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，過去上市櫃建商在桃園購地規模並不大，但隨著機場捷運線通車，串起北北桃生活圈，建商開始擴大布局往台北以外的城市進軍插旗。在商業及生活機能陸續到位下，桃園青埔高鐵特區成為近兩年建商主要搶地戰場，包括國泰人壽、興富發 (2542-TW)、宏普 (2536-TW)、亞昕 (5213-TW)、皇普 (2528-TW) 等建商陸續買地，連續兩年土地交易金額都超過 300 億元。

居第二的桃園 A7 重劃區，為此三個重劃區最靠近新北市，但土地價格又比林口新市鎮便宜許多，因此深受建商喜愛，2020 年土地交易總金額較 2019 年成長近 160%，而在 2018 年更是衝上當年度冠軍，挾帶捷運及產業發展的優勢，鄰近華亞科學園區及中華郵政物流總部，帶來大量就業紅利，預計土地交易將續熱。小檜溪重劃區從 2019 年開始就有上市櫃建商進駐，也成為壽險布局重點，帶動商業土地單價破百萬大關，像國泰建設以每坪 103 萬元高價買下商業區土地，看準舊商圈延伸的成熟商機。

柯宏安表示，桃園是企業工商布局重鎮擁有大量企業數與就業人口，加上軌道經濟成形，對於建商具有許多開發題材，因此近年建商加速對桃園土地佈局，指標性重劃區皆可觀察到建商以高價搶地的實例不斷浮現，除了建商進軍外，壽險業也看準商業用地，像國泰人壽看準重劃區商業土地，分別以總金額 20 億元及 13.7 億元買下桃園青埔高鐵特區、小檜溪重劃區。

而未來桃園又有三心六線捷運 + 延伸 11 條路線，同時有四條捷運線連結台北，大幅縮短北與桃園的距離，建商在桃園追著捷運路網佈局將更為明顯，捷運沿線的新興發展區也可能成為未來可關注的焦點。