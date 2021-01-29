市調機構看好去年藍牙耳機銷售破3億副 TWS系列蘋果一打十

Strategy Analytics 最新發布的研究報告預測，2020 年全球藍牙耳機的總銷量將逾 3 億副。其中，真無線藍牙耳機 (TWS) 的銷售量年增約 90%，蘋果 (AAPL-US) 霸佔約 50% 的市佔。

資料來源: Strategy Analytics

Strategy Analytics 總監 Ken Hyers 表示，TWS 耳機推動藍牙耳機細部市場的全球銷量。雖然去年上半年的新冠疫情導致需求一度的下滑，但下半年 TWS 耳機的銷售量出現強勁反彈。遠距與宅經濟帶動藍牙耳機的銷售成長。

Strategy Analytics 認為藍牙耳機仍具開發潛力。他們研究顯示藍牙耳機的市場即有數量及滲透率均偏低。全球只有不到十分之一的人擁有藍牙耳機，因此這片藍海仍大。另一方面手機龍頭廠均不再將有線耳機與新的智慧手機綁在一起銷售，這也刺激藍牙耳機需求。

Strategy Analytics 指出 2020 年蘋果在 TWS 市場保持領先地位，但隨著競爭增加，其主導優勢正在縮小。預計 2021 年蘋果將面對來自小米 (1810-HK)、三星和華為的激烈競爭。

法人認為目前 TWS 仍舊處於快速滲透階段，技術不斷更新下降噪、傳輸、續航性能為消費者的需求核心，同時 TWS 朝向多功能化、智慧化方向發展。

TWS 耳機將逐步配置健康助理、運動監測等功能，智慧語音技術的應用使得 TWS 耳機有望成為語音交流上的重要載體。此外，iPhone12 取消隨機附送有線耳機將進一步打開 AirPods 增長空間。

預計 2021 年 TWS 無線耳機的出貨量將達到 3.5 億副，其中 AirPods 出貨量可達 1.2 億副，年增 33%。

AirPods 系列受惠公司有兩大代廠歌爾股份與立訊精密，以及為 AirPods 供應記憶體的兆易創新等等。