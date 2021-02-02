〈緬甸政變〉拜登威脅重啟緬甸制裁 呼籲軍方立即放人

美國總統拜登周一 (1 日) 發布聲明，呼籲緬甸軍方放棄透過政變奪取的權力、釋放他們拘捕的運動人士和官員，否則考慮重啟對緬甸的制裁。並呼籲國際社會團結一致回應。

拜登譴責，緬甸軍人奪權、逮捕翁山蘇姬，是對「緬甸民主過渡和法治的直接攻擊，國際社會應該團結一致，齊聲要求緬甸軍人立即放棄他們奪取的權力、釋放他們拘留的運動人士和官員。」

拜登表示美國依據緬甸過去 10 年的民主進展解除制裁，將立即檢視制裁法規和權限，評估合適的行動，為了捍衛民主。

緬甸軍方 1 日發動政變，以處理「選舉舞弊」為由逮捕實質領袖、擔任國務資政的翁山蘇姬等執政黨官員，並宣布進入緊急狀態，震驚國際。國務卿布林肯 (Antony Blinken) 稍早發布聲明要求釋放所有人，隨後拜登也發布關切緬甸局勢的聲明。

拜登也呼籲緬甸軍方解除所有通訊限制，並且不得對人民施暴。

拜登說：「我們將和區域夥伴和全世界合作，支持恢復民主和法治，並要求推翻緬甸民主過渡的所有人負責。」

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 在記者會中表示，美國和盟友已對緬甸局勢進行密集，但拒絕討論除了制裁之外考慮採取何種行動。被問到拜登的聲明是否針對中國，莎琪表示這是針對區域內所有國家。

打擊緬甸外銷

貿易專家和分析師警告，政變可能打擊西方企業對緬甸已經很低迷的投資，甚至導致某些美國大企業撤離。

根據美國人口普查局統計，美國和緬甸雙邊貿易在去年前 11 月接近 13 億美元，較 2019 全年的 12 億美元上升。

標普全球 Market Intelligence 供應鏈研究部門表示，美國從緬甸進口的商品中，服飾和鞋品占 41.4%，行李箱接近 30%，漁穫略高於 4%。

主要進口緬甸商品的企業包括行李箱製造商 Samsonite、H&M、愛迪達和未上市服飾製造商 LL Bean。