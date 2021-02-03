〈聯亞法說〉三大產品線需求強勁 今年營運估優於去年

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (3) 日舉行線上法說，受惠三大產品線需求強勁，包括 10G、25G 既有規格產品供不應求、交期拉長，加上新規格陸續放量出貨；矽光也接獲新客戶訂單，看好今年營運將優於去年。

財務長楊吉裕表示，25G 新設計產品可減少生產成本、增加製程可靠度，該新規格新品已於去年第 3 季開始出貨，今年下半年出貨量也將大幅成長，且價格比舊規格高出 40-50%，毛利率較好，看好 25G 營收比重已提升至 22-25% 下，今年 25G 新設計產品占比將過半；10G 去年下半年也有新品亮相，並從今年 1 月開始小量出貨。

楊吉裕指出，雖然中國 5G 基地台標案尚未完全釋出，但以目前中國市場來看，今年上半年中國 5G 基地台需求仍以 10G 為主，雖然 25G 營收比重已逐步提升，但 25G 營收比重要超過 10G 應要等到下半年才會顯現。

楊吉裕表示，10G、25G 仍供不應求，交期至少 2、3 個月，最長拉長到 5、6 個月，雖然交期拉長，但因多為獨家供應商，目前暫無對客戶有漲價規劃。

矽光方面，楊吉裕指出，去年上半年仍以 100G 為主，下半年開始幾乎為 400G，預期今年產品組合也以 400G 為重，其中，美國大型網路公司採購 400G 產品，今年營收貢獻有望年增 1 倍以上，加上今年新客戶加入，今年整體出貨量將明顯成長。

長距離高速 EML 雷射部分，楊吉裕表示，EML 屬於雷射中最高階產品，主要應用在數據端，市場上分別有 10G EML 與 50G EML，其中，10G EML 為主流，中國客戶居多；50G EML 則因技術門檻高，全球僅 1、2 家供應商可穩定出貨，目前公司已與客戶正在測試 50G EML，預計最快今年底進入量產。

聯亞受惠 5G 需求升溫，產品供不應求，為滿足客戶需求，啟動擴產計畫，楊吉裕表示，下周將會導入新設備，產能將擴增 15% 以上，估新產能最快本月底、3 月初開始貢獻營收；資本支出則維持 3-4 億元。