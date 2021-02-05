快手開盤狂飆200% 港股市值躍居第八

周五 (5 日) 中國第一家短視訊平台快手 (1024-HK) 掛牌交易。挾著創紀錄的港股凍資金額，快手今日開高 194%，每股報 334 港元，總市值約 1.4 兆港元，市值排行港股第八，也成為中國第五大網路上市企業。

快手上市前凍結的申購金額逾 1.27 兆港元，刷新半個月前由醫療大數據公司醫渡科技所創下的紀錄。

在螞蟻集團上市前景尚未明朗，短視訊平台快手搶先一步在香港上市，成為一年多來全球規模最大的 IPO 案。即使快手在上市前夕陷入侵權風波，但市場仍看好這檔「短視訊第一股」的股價前景，也可帶動更多相關科技企業掛牌比價。

快手在開高 194% 後，隨後漲幅擴大逾 200%，成交金額破百億港幣，市值正式突破 1.4 兆港元，躍升成為中國第四大網際網路上市企業，市值只低於騰訊、阿里巴巴，及美團。

(圖片: AFP)

此外，快手在掛牌前的法人場外交易市場，就曾出現以相當於 IPO 價格兩倍的高價買入快手股票，部分暗盤交易價格甚至達到每股 250 港元，凸顯法人圈這檔科技新秀有著濃厚興趣。

近來香港市場迎接一連串熱門 IPO 企業掛牌風潮，當中許多是中國科技獨角獸公司，或其他迎合中國日益富裕的消費者族群需求的公司，如礦泉水集團農夫山泉 (9633-HK)、泡泡瑪特(9992-HK) 等。

