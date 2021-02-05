東洋旗下困難學名藥 將與德藥廠進軍歐洲市場

東洋 (4105-TW) 今 (5) 日宣布，擬與德國藥廠共同開發困難學名藥微脂體產品 Pegylipo，雙方完成授權簽約後，將進軍歐洲市場，且東洋可依市場開發時程收取里程碑金。

東洋自 1998 年開始研發微脂體、困難學名藥 Pegylipo，繼美國執行臨床試驗後，將與德國藥廠簽署共同開發產品，據雙方規劃，Pegylipo 歐洲臨床試驗最快今年中啟動，並由東洋中壢廠提供臨床試驗用藥批量。

東洋指出，Pegylipo 為治療卵巢癌、乳癌、卡波西氏肉瘤、多發性骨髓瘤抗癌針劑，由於原藥廠專利於 2010 年到期，至今尚未有學名藥上市；東洋具備微脂體產能放大技術與國際代工經驗，因此獲得德國藥廠青睞，雙方將搶攻每年 2-3 億美元的歐洲市場。

董事長林全表示，公司聚焦在微脂體領域超過 20 年，並投入超過數億元進行產品開發，確認奈米包覆技術在藥物上的功能與效果，如今困難學名藥 Pegylipo 獲德國藥廠肯定，增添前進國際市場動力。

林全指出，將持續在抗腫瘤、重症及感染、醫療保健等領域提出研發進度及合作，希望進一步滿足海內外有迫切醫療需求的市場，隨著東洋困難學名藥逐漸打開全球知名度，後續海外布局也會逐步跟上。