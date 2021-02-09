〈財報前瞻〉推特Q4廣告銷售看俏 就算惹惱川粉 股價也登7年高點

新冠疫情顛覆了許多產業，各家縮減廣告支出，重挫社交媒體平台推特 (TWTR-US) 營收，除此之外，推特也被迫花費大量時間和資源來對抗 2020 年大選有關的錯誤資訊和其它問題。

上個月推特永久暫停前任總統川普的帳號，這可能是推特的最重要用戶之一，雖然在頒布禁令後，推特股價最初下滑反應，但近幾週出現令人印象深刻的反彈，週一更登上 7 年高點，為該公司公布第四季財報的前一日。

推特週一上漲 1.42 美元或 2.50%，收 58.20 美元。

早期跡象顯示，推特第四季表現強勁，因數位廣告巨擘 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 均公布第四季廣告銷售良好。該公司預計週二盤後公布第四季財報。

凍結川普帳號後的股價走勢

分析師預期推特第四季表現

EPS：31 美分

營收：11.9 億美元

Stifel 分析師 John Egbert 表示，各產業的品牌廣告似乎都在感善，這趨勢應該會使推特受益，因為推特可自這些廣告活動獲得可觀的銷售額。

Egbert 寫道，InterActive (IAC-US) 旗下的 Dotdash 產業為推特的品牌廣告預算提供了有意義的信號，因該公司 11 月和 12 月的表現強勁。

然而，Egbert 週一給客戶的報告仍謹慎表示，推特可能仍落後快速成長的競爭對手，諸如上週公布財報的 Snap (SNAP-US)。

儘管凍結川普帳號的財務影響不會在第四季財報中反映出來，但管理階層可能會透露一些消息，看此舉對目前第一季與其後影響多大。

在推特 1 月 8 日凍結川普帳號後 5 個交易日內，推特股價下跌 12% 之多，但自從該拋售潮過後，股價反彈近 30%。推特過去一年股價上漲 57%，遠大於 S&P 500 同期 18% 漲幅。

券商 Cascend Securities 分析師 Eric Ross 週一報告寫道，在總統大選過後，推特惹惱了川普支持者，數據顯示自 11 月起 app 下載次數就陡然下降，華爾街分析師預期推特第四季每日用戶人數 1.934 億人。

然而，雖然惹惱川粉，但推特更積極調節平台紛爭的態度最終有助於強化推特與廣告商之間的合作。

推特管理層也可能被問及，近期蘋果 (AAPL-US) 變更其隱私政策對公司的影響。蘋果變更隱私設定，使廣告商更難利用 iOS 設備上的識別碼做定向目標廣告，包括臉書和 Zynga(ZNGA-US) 在內數家公司也就此點向投資者預警短期財務影響。