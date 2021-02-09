樺漢1月營收60.74億元 持平去年同期

鴻海 (2317-TW) 集團工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (9) 日公告 1 月營收 60.74 億元，月減 36.1%、年減 1%；另一工業電腦大廠研華(2395-TW)1 月營收 45.11 億元，月減 10.2%、年增 13.8%，則繳出同期新高的成績。

以樺漢子公司表現來看，網安設備廠瑞祺電 (6416-TW)1 月營收 4.15 億元，月減 25.3%、年減 7.5%；半導體設備廠帆宣 (6196-TW)1 月營收 20.8 億元，月減 18.8%、年增 3.3%；沅聖 (6683-TW)1 月營收 3.05 億元，月減 28.3%、年增 4.5%。

雖然樺漢 1 月營收呈現衰退，但董事長朱復銓在最近一次法說會上透露，手上的品牌及系統整合訂單都改寫歷史新高，代工業務也看到雙位數強勁成長，全年營收估將有雙位數成長。

而研華 1 月在工業物聯網事業群 (IIoT) 及智能物聯網服務事業群 (SIoT) 大幅年增，加上中國、韓國及台灣市場銷售暢旺下，1 月營收寫同期新高。

研華表示，1 月接單狀況呈現全面性回溫，接單與出貨比值 (B/B Ratio) 達 1.4，不過，市場上有部分零件呈現供給不足及供貨時間拉長狀況，預估對第二季營收將產生 3-5% 的遞延效果。