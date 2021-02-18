政院拍板台灣第一部「太空發展法」草案 助攻衛星產業鏈升空

行政院今 (18) 日舉行開春首次院會，蘇揆在會中拍板通過科技部擬具的「太空發展法」草案，盼推動國內衛星產業鏈發展，並結合半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，打造新的護國群山，在全新的太空領域搶占先機，最終讓 MIT 火箭搭載自製衛星上太空。

蘇貞昌指出，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭的能力，民間也成立數家商業太空公司，逐漸形成初步衛星產業鏈。

新春第一個院會，行政院提出台灣第一部規範太空活動、促進太空產業發展的專法，就是要宣示我國與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心，「太空發展法」草案，將函請立法院審議。

蘇貞昌表示，台灣在科技發展上擁有超強的實力，若能結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空全新領域，可望搶得先機，「把台灣的國力打上太空」。除了先前核定 250 億元國家太空計畫，用來扶植衛星產業、培養太空科技人才，今天通過的「太空發展法」中，也明訂得以專責法人來推動太空發展業務。

隨著預算、法律、人才、產業鏈、推動機構逐步到位後，蘇揆表示，將請科技部、經濟部、交通部與國防部等各主管機關積極合作，共同打造太空經濟，成為新的護國群山，早日讓台灣製造的火箭，搭載著自製衛星上太空。

此外，秘書長李孟諺卸下行政院代理發言人職務，自即日起，發言人一職將由政委羅秉成兼任，蘇揆指出，羅秉成是在 2017 年 9 月加入行政團隊，不僅學養及實務經驗俱豐，過去 3 年多來督導內政法務、國防外交及治安等重要領域業務，也綜整協調許多法制專案。