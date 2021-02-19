松瑞藥打入美國醫院集體採購體系 劍指當地市占龍頭

松瑞藥 (4167-TW) 旗下兩款培南針劑藥物美國布局報捷，打入美國 GPO(醫院集體採購機構) 供應鏈體系，松瑞藥將取得長期供貨訂單，藉此有助鞏固在美市占率外，有機會拿下培南針劑美國市占冠軍寶座。

松瑞藥表示，美國口服藥物以藥局為主要銷售通路，不過針劑藥物則必須取得下游醫院集體採購機構 (GPO) 訂單，針劑藥物才有機會被醫院大量採購。由於 GPO 體系定期會釋出一次性大批訂單，後續依照客戶需求分批出貨，松瑞藥打入 GPO 體系後，將可取得長期穩定供貨訂單。

松瑞藥旗下兩項培南針劑藥物包括美洛培南 (Meropenem) 及厄他培南 (Ertapenem) 主要供貨美國地區，營運策略以 API(原料藥)+FDF(自行充填)+ANDA(藥證銷售) 垂直整合模式，打造一條龍服務。

松瑞藥表示，此營運策略除供貨穩定度明顯提升外，推升美國銷售合作夥伴 Sandoz 及 Apotex 銷售量擴大，加上新冠肺炎疫情延燒，培南類抗生素對已住院治療的重症新冠病患可提升免疫力，抗生素需求不減，隨著美國客戶積極備貨並持續佈局下游醫院通路，看好今年營運成長可期，且兩項培南針劑美國市占率可望倍增。

另外，松瑞藥合作客戶旗下開發的口服培南類新藥，近期申請美國 FDA 認證，該新藥有機會取代既有的口服奎諾酮類 (quinolone) 抗生素，病患得以自行在家服用藥物、治療，成為美國首個新型口服培南藥物。

松瑞藥 1 月營收 2 億元，月減 0.63%、年增 51.5%。