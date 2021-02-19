新一輪紓困計畫有望通過? 佩洛西：眾議院目標下週進行投票

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在週四 (18 日) 表示，眾議院目標是在 2 月底之前通過眾院版的 1.9 兆美元紓困計劃。民主黨人如今正積極爭取在 3 月 14 日失業救濟補助計畫到期前，讓提案在國會通過。

佩洛西在接受採訪時表示，她希望「在下週末的某個時候」進行表決。她也表示，眾議院領導人將與參議院保持聯繫，以了解國會預算可以在援助計劃中納入哪些內容，預算調解程序能讓民主黨在沒有共和黨投票支持的情況下通過該計劃。

共和黨人已經針對此筆龐大支出表示擔憂，並有部分共和黨人表態支持一項較小的、與疫苖配發資金有關的法案。民主黨人因此有意透過預算調解獨立通過該項紓困方案。

如今掌控國會兩院的民主黨人也表示，如果在未來幾週內不採取行動，數百萬的美國人可能會失去失業救濟。每週 300 美元的聯邦失業補助和擴大保險資格的規定將於 3 月 14 日到期。

眾院版本的法案也包括一項計劃，到 2025 年前將聯邦最低工資提高到每小時 15 美元。參議院議員將判決該提案是否符合預算法案的規則，來決定能否將提高薪資的方案納入立法。

美國航空 (AAL-US) 先前曾發出預警通知，表示因第二輪聯邦薪資援助方案將於下個月到期，而旅行需求仍然疲軟，約 13000 名員工恐將遭到資遣。美國航空的同業競爭對手聯合航空 (UAL-US) 也曾向 14000 名員工發出了類似的警告。

美國國會在去年年底通過了為美國航空業者提供 150 億美元的援助方案，要求航空公司召回他們在秋季資遣的員工，並維持薪資的支付直至 3 月 31 日。目前，航空公司工會正在積極尋求政府當局另一輪 150 億美元的支援方案，以支持航空業員工在 9 月 30 日之前能夠保住工作。