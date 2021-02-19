ARK每日追蹤：擴大加碼PLTR、連2日減碼騰訊
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 18 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|VEEV
|VCYT
|SGFY
|TWST
|MASS
|TMO
|ABBV
|CDNA
|FATE
|PACB
|EXAS
|TCEHY
|BEAM
|TWLO
|IRDM
|SPLK
|PLTR
|SSYS
|TXG
|BYDDY
|NTDOY
|AVAV
|TDY
|PSTG
|EXPC
|KMTUY
週四 (18 日) ARK 繼續大幅加碼 PLTR，雖然 PLTR 近日連續下挫，但 ARK 仍是持續看好後市，另外，也繼續加倉 VEEV、ABBV、FATE 等公司。
而減倉方面，騰訊則已是連續二個交易日遭到 ARK 拋售。