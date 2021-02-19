ARK每日追蹤：擴大加碼PLTR、連2日減碼騰訊

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 18 日之個股進出明細。

買進 賣出 VEEV VCYT SGFY TWST MASS TMO ABBV CDNA FATE PACB EXAS TCEHY BEAM TWLO IRDM SPLK PLTR SSYS TXG BYDDY NTDOY AVAV TDY PSTG EXPC KMTUY

週四 (18 日) ARK 繼續大幅加碼 PLTR，雖然 PLTR 近日連續下挫，但 ARK 仍是持續看好後市，另外，也繼續加倉 VEEV、ABBV、FATE 等公司。

而減倉方面，騰訊則已是連續二個交易日遭到 ARK 拋售。