聯陽去年EPS 5.83元創新高 每股擬配6元現金股利

聯陽 (3014-TW) 今 (19) 日公布去年財報，去年全年稅後純益 9.35 億元，年增 73.47%，創歷史新高，每股稅後純益 5.83 元，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6 元現金股利，殖利率高達 7.21%。

聯陽去年第四季營收 13.59 億元，季減 6.86%，年增 38.53%，毛利率 49.01%，季減 2.62 個百分點，年減 2.51 個百分點，營益率 22.3%，季減 4.3 個百分點，年減 4.13 個百分點，稅後純益 2.43 億元，季減 26.59%，年增 80%，每股稅後純益 1.51 元。

聯陽去年營收 48.18 億元，年增 31.43%，毛利率 51.02%，年減 1.53 個百分點，營益率 23.12%，年增 4.95 個百分點，稅後純益 9.35 億元，年增 73.47%，每股稅後純益 5.83 元。

聯陽去年受惠筆電需求激增，相關晶片包括 PC 控制 I/O、筆電嵌入式控制晶片 (EC)、高速傳輸晶片等，出貨顯著成長，帶動整體營收規模放大，獲利表現也跟著改善。

聯陽董事會今日也通過去年盈餘分配，預計配發現金股利 5.5 元，並以資本公積轉增資發放 0.5 元，總計配發 6 元現金股利，以今日收盤價 83.2 元計算，殖利率高達 7.21%。