外資敲進5檔金融股 聯手內資調節台積電、聯電等電子股

台股今 (23) 日尾盤黑翻紅，上漲 33.24 點，收在 16443.4 點，5 日線失而復得，三大法人合計買超 39.14 億元，其中，外資買超前 10 大個股中，金融股就占了 5 檔，還有多檔傳產股，外資並聯手內資調節台積電、聯電等大型電子股。

三大法人今日僅自營商站在賣方，賣超 11.9 億元，外資買超 42.51 億元、投信持續買超 8.52 億元，三大法人合計買超 39.14 億元；期貨方面，外資加碼空單 1605 口，空單未平倉口數來到 27792 口。

外資今日再度加碼華邦電約 3.1 萬張，位居買超首位，連兩日買超張數超過 5 萬張；其他標的集中在傳產與金融族群，金融族群包括中信金、國泰金、永豐金、元大金、台新金等均逾 1 萬張，傳產族群則有中鋼約 2.2 萬張、台塑約 1.1 萬張，元大 S＆P 石油也獲 1.3 萬張敲進。

外資反手調解貨櫃航運族群，長榮賣超逾 3 萬張、長榮航約 3 萬張，萬海、陽明也遭賣超上千張，電子股包括聯電 2.9 萬張、友達 1.1 萬張，台積電 7612 張，其他則有廣宇、和碩、漢磊、仁寶等。

投信買超標的同樣鎖定傳產塑化族群，包括華夏、台塑、台塑化、台玻等；同時也買進群創、大成鋼、技嘉、長榮、新興、華新科；賣超前十名包括台表科、聯電、優群、日月光投控、南電、雙鴻、矽格、晶技、順德、台虹。

自營商買超標的包括華航、欣興、中鋼、聯成、國喬、中纖；賣超標的包括聯電、華邦電、群創、台積電、鴻海、陽明等。