併購效益大 台數科去年稅後純益創新高 每股純益8.54元

台數科 (6464-TW) 在併購新永安及大揚兩家有線電視系統台後，有線電視及寬頻上網戶數規模大幅成長，獲利也亮麗，今 (23) 日公布 2020 年全年財報，稅後純益 10.67 億元，年增 52.95%，創新高，每股純益 8.54 元。

台數科 2020 年獲利走揚，主要原因在於 2019 年 12 月併購新永安及大揚兩家有線電視系統台，加上有線電視及寬頻上網戶數規模大幅成長，以及 LINE TV 在 OTT 市場合作營運策略奏效，推升獲利成長，目前台數科旗下擁有大屯、中投、佳聯、台灣佳光、新永安以及大揚等有線電視系統台。

台數科 2020 年全年營收 43.29 億元，毛利率 51.51%，年增 6.19 個百分點，全年財報稅後純益 10.67 億元，年增 52.95%，創新高，每股純益 8.54 元。

台數科今天董事會並決議 5 月 25 日召開股東會。但對於去年股利的分派案，將待下一次董事會決議。

台數科繼先前結盟 LINE TV ，成為第一家把 OTT TV 業者「化敵為友」合作播出的有線電視業者，台數科去年底進一步宣布，完成對 LINE TV 的資本投資，持有 18.8% 的 LINE TV 股權，成 LINE TV 在台最大台資股東。