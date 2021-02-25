缺櫃風延燒 榮運拓展租櫃業務斥19.3億元造新櫃

長榮集團旗下榮運 (2607-TW) 今 (25) 日宣布，旗下子公司立盛企業因應拓展租櫃業務需求，將斥 6930 萬美元 (約新台幣 19.32 億元) 購入新造貨櫃，共 1.8 萬個新櫃，事實上，日前貨櫃航商長榮 (2603-TW) 和萬海 (2615-TW) 已陸續釋出造櫃計畫，業者顯然預期後市貨櫃需求仍強勁。

榮運指出，此次訂購 1.8 萬個貨櫃，平均價格每櫃 3850 美元，交易總額約 19.3 億元。

榮運是國內最大的租櫃業者，去年租櫃業務占營收比重約 20%，由於市場對貨櫃需求強勁，去年已增加 1.5 萬個，此次再斥 19 億元購置新櫃，搭上市場一櫃難求的順風車，提前做準備。

榮運去年合併營收 69.66 億元，年減 9.89%，最新公布的 1 月合併營收為 5.85 億元，月增 1.73%，年減 3.2%，已來到 5 個月來高點，隨著新櫃加入，未來增添營運動能可期。

事實上，近來包括長榮、萬海均釋出積極造櫃計畫，長榮光是去年 12 月至今年 1 月，已確定將購置 7.1 萬個貨櫃，而萬海日前也宣布將再添購 5 萬個貨櫃。