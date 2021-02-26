殖利率飆升、債市閃崩 彭博：亞洲經濟體有堅實後盾

近來包括美債在內的全球債券殖利率飆升，價格一路下滑，令投資人心慌，但彭博報導，亞洲新興經濟體的央行外匯存底去年增加 4677 億美元，增幅是 2013 年「縮減恐慌」(taper tantrum) 以來最大，擁有堅實後盾抵禦市場波動。

不含日本和澳洲在內，亞洲新興經濟體外匯存底在去年增加合計攀升到 5.74 兆美元，只比 2014 年破紀錄的 5.8 兆美元略低，反映這些國家干預匯市以及貨幣升值的效應。

龐大的外匯存底有助亞洲新興經濟體面對全球債券殖利率飆升。歷史經驗顯示，殖利率攀升通常會導致貨幣劇烈波動，並推升借貸成本。

美國聯準會 (Fed)2013 年宣布計劃縮減大規模購債計劃，曾引發亞洲投資人恐慌，殖利率飆升。而今年拜疫苗大規模接種之賜，經濟前景好轉，投資人擔心 Fed 可能會提早收回貨幣支撐，導致債券殖利率再度飆升。

Maybank Kim Eng 研究資深經濟學家 Chua Hak Bin 說：「如果 Fed 過早縮減購債計劃，『縮減恐慌』可能再度壟罩新興市場央行。這會衝擊比較貧困的新興市場，這些國家原本就因為疫苗分配不平等和封鎖衝擊，復甦相對落後。」

傲勝銀行亞洲研究部門主管 Khoon Goh 提醒，強勁的貿易順差和資金流入，可能會持續支撐亞洲國家的存底，但美國財政部也日益關注匯市干預行為，可能抑制今年的外匯存底增加速度。

摩根大通私人銀行駐香港亞洲投資策略部門主管 Alex Wolf 則說，亞洲可望受益於景氣反彈，並憑藉著低實質利率抵禦市場波動，「切記，到目前為止，殖利率攀升反映樂觀的經濟成長前景，而大部分的成長將由 2021 年的亞洲所貢獻。」

目前中國的外匯存底傲視全球；印度央行也透過積極干預提升銀彈，其 5837 億美元的規模足以取代俄羅斯，在全球排名第四。

此外，印尼的外匯存底在 1 月攀升至 1380 億美元新高，有充足火力捍衛印尼盾；菲律賓的存底在去年 12 月達到 1100 億美元新高，泰國存底也相當接近 1 月寫下的 2592 億美元空前紀錄。

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