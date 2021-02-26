債券殖利率彈升股市埋變數 企業債可望趁勢竄起

美國 10 年期公債殖利率節節攀升，為股市後市埋下變數，沉寂一時的債券可望重新出頭，富達投信認為，比起股票目前信用債券更具吸引力，其中相對看好企業債表現優於政府公債。

富達投信表示，信用債券可提供較好的收益與價值，儘管目前疫苗問市可望對經濟挹注正面效應，但實際上市場風險尚存，在變種病毒的感染率增加，顯示挑戰與經濟封鎖對未來經濟將有較長期的負面影響。

觀察目前債市表現，在固定收益部分主要以企業債表現相對較好，至於先前受油價暴跌托累的高收益企業債，也隨著油價彈升而繳出正報酬佳績，且表現優於投資級企業債。

瀚亞投信則點名看好新興市債，尤其是具有匯率優勢的本地新興債，以及擁有利差收斂空間的新興高收債。

瀚亞投信指出，新興市場債券仍具備許多優勢，包括新興市場經濟成長快速，優於成熟市場，有利支撐新興市場債表現。

其次，新興市場貨幣匯率仍遭到低估，未來可望有升值潛力，伴隨經濟復甦階段，新興高收債有利差收斂空間。

從資金面來看，國際資金仍持續偏好新興市場債券，觀察到 1 月新興市場債券發行量雖然增加，但是整體信用利差卻是出現縮減，顯示新興市場債的需求仍高。

在操作策略上，建議可選擇利差相對高、未來匯率有升值空間的新興市場債券來做布局，並可以挑選涵蓋強勢貨幣以及當地貨幣的綜合性新興市場債券基金，參與匯差、利差的投資機會。