宏碁Q2推視訊軟體服務sMeet 旗下智聯服務擔任全球總代理

宏碁 (2353-TW) 看準新生活常態遠距商機持續發酵，將在第 2 季推出自有商用視訊軟體 Acer sMeet，將由旗下資訊系統整合廠智聯服務 (6751-TW) 擔任全球銷售總代理。

智聯服務表示，市調機構 Gartner 預測，2024 年全球實體會議將僅占企業會議 25%，屆時視訊會議將成為商用辦公新趨勢，但現有視訊軟體多以雲架構為主要解決方案，Acer sMeet 則將著重資安，並可依企業需求，提供基於雲架構 (Cloud Based) 或內部部屬 (On-Premise) 的使用方式。

智聯服務進一步指出，未來將由智聯服務代理宏碁 Acer sMeet 視訊會議平台，由智聯對企業客戶進行銷售及售後服務，宏碁則支援技術問題，並持續為中小型企業、大型企業提供 IT 專業知識及服務，協助企業導入 AI 設備與平台。

智聯服務看好未來企業數位轉型、跨領域合作趨勢，對今年營運審慎樂觀，目前客戶以台灣半導體產業為大宗，占比達 70-75%，其次則為電子、製造及金融等產業，這次代理集團視訊會議系統後，也不排除進一步借助母公司宏碁資源拓展中國、東南亞、歐洲、美國等海外市場。