〈台股盤後〉台積電強勢翻紅領軍 量縮站穩萬六

台股今 (3) 日早盤在平盤上下震盪，不過，盤中由台積電強勢翻紅領軍下，電子權值股同步走強，傳金權值股也站穩紅盤助攻，指數開低震盪走高，終場大漲 264.85 點，收在今日最高點 16211.73 點，除站穩萬六關卡，也收復月線、衝破五日線，成交量能則維持昨日量縮態勢、成交值僅 3022.29 億元。

電子權值股方面，台積電早盤表現弱勢，盤中強勢翻紅，上漲 2.13%，收在今日最高點 622 元，突破五日線；鴻海、聯發科漲幅也都超過 3%，且同步收復月線與五日線；股王大立光早盤同樣陷入盤整，終場上漲 2.84%，收在今日最高點 3440 元，突破五日線。

傳產權值股台塑四寶表現不俗，台塑化大漲 3%，台塑、南亞、台化漲幅也超過 1.3%；金融權值股由國泰金、富邦金領軍，強漲超過 1.5%。

今年工具機產業成長態勢明確，機械產值、出口值可望同步創新高，激勵相關族群表現，大銀表現續強、亮燈漲停，直得大漲 6%，上銀、亞德客 - KY 漲幅均超過 4%，東台、福裕表現也不俗。

盤面資金再度轉進 LED 族群，佰鴻、宏齊、艾笛森漲幅超過 3%，億光、富采、華興、鼎元也漲逾 2%。反觀記憶體族群則遭賣壓襲擊，南亞科下挫 3%，華邦電、旺宏、威剛、十銓跌幅均超過 1%。

法人指出，與月均量相較之下，台股今日成交量能明顯不足，低量大漲只是反應賣壓減緩，並非轉為強勢格局，預估短線台股仍將處於月線附近震盪走勢。