〈美股盤前要聞〉美經濟復甦樂觀 美股期貨回升

美股期貨在週三 (3 日) 回升，道瓊期貨漲 0.67%，標普 500 期貨跌 0.58%，那斯達克 100 期貨漲 0.66%。

1. 拜登承諾 5 月底前疫苗足夠全美成人接種

美國總統拜登援引國防生產法，下令 Merck 藥廠協助嬌生 (JNJ-US) 生產以提高疫苗產量，目標 5 月底前美國所有成人都擁有足夠疫苗可接種，希望能在一年內讓美國人民生活恢復正常，時間早於原本預估的 7 月底。他呼籲各周優先為教師和孩童照護人員接種至少一劑疫苗，讓學校恢復上課。

拜登表示，Merck 產能加入後，多數美國人接種疫苗的時間表得以提前實現。美國衛生公共服務部 (HHS) 估計，嬌生在 5 月底前可提供大約 1 億劑疫苗，早於之前承諾的 6 月底，這因而讓所有美國成人在 5 月底前施打疫苗，早於之前設定的 7 月底，當時的評估尚未把嬌生疫苗納入評估。

拜登也警告，疫苗接種加入不代表疫情很快就能終結。他希望美國能在「一年後的此時」恢復正常，但因為太多不確定性，不會提供確切的日期。

2. 英特爾因晶片生產專利侵權判賠 22 億美元

英特爾 (INTC-US) 涉及晶片生產技術專利侵權，遭美國德州聯邦法院裁定需賠償 VLSI 科技公司 21.8 億美元，是美國歷史上罰款最重的專利侵權訴訟之一，英特爾矢言上訴。

根據裁判，英特爾侵害 VLSI 擁有的兩項晶片生產專利，需為其中一項專利賠償 15 億美元，另一項專利賠償 6.75 億美元。英特爾否認侵權、以及另一項專利無效的主張皆未被採納。

英特爾矢言上訴。英特爾律師 William Lee 表示，兩項專利曾由荷蘭恩智浦 (NXP) 所有，若產生任何賠償金，一部分歸恩智浦所有；但四年前成立的 VSLI 並無產品，潛在營收來自官司。

3. HPE 財報優於預期

慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 周二 (2 日) 盤後公布 2021 會計年度第一季財報優於市場預期，HPE 並看好智慧邊緣運算與雲端儲存需求動能強勁，宣布調升 2021 全年度財測。

Q1 財報數據顯示，營收報 68 億美元，年減 2%，優於 FactSet 分析師預期的 67.5 億美元。稀釋後 EPS 報 52 美分，優於 FactSet 分析師預期的 41 美分。

HPE 表示，第一季以智慧邊緣運算表現最為亮眼，未來將持續搶下校園雲端交換設備與無線區網 (WLAN) 的市占。HPE 還看好 HPC & MCS 短、長期的市場發展，此外，值得注意的是，諸如 Nimble Storage 這類的軟體定義儲存方案也正出現強勁需求。

4. Reddit 散戶大軍敲進 Rocket Companies

週二 (2 日) 美國最大房地產抵押貸款公司 Rocket Companies 股價暴漲 71.19%，迎來自 2020 年 8 月 IPO 以來最好的一天。

Reddit 上 WallStreetBets 論壇的軋空大戲至今尚未結束，散戶大軍週二似乎轉向敲進美國最大房地產抵押貸款公司 Rocket Companies。

Rocket (RKT-US) 週二爆量暴漲，一度漲逾 70%，數度融斷漲停，收紅 71.19% 至每股 41.60 美元。S3 Partners 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 稱，這是又一次類似 GameStop 大逼空的短期事件。

5. 美國經濟復甦強於預期？第 1 季 GDP 有望成長 10%

美國經濟在 2021 年復甦強勁，由於未來還可能有新一輪現金流入，第 1 季 GDP 有望衝上兩位數，超過經濟學家最樂觀的預期。

亞特蘭大 Fed 透過實時追蹤數據，以預估 GDP 的變化，而他們目前預估第 1 季的 GDP 成長，高達 10%。不過，這一 GDPNow 工具通常在第一季波動較大，並隨著整個時期的數據補充而變得更為準備。

其他的主要數據，支持這樣的看法，周一 (1 日) 公布的製造業數據顯示，製造業正處於 2018 年 8 月以來的最高增長水位。