10年期殖利率再度升破1.6% 大量發債關卡過關為何美債突然被拋售？

美國財政部本周標售 1200 億美元公債的關卡順利過關，一周以來大致保持平穩的美國債市卻在周五 (12 日) 豬羊變色，10 年期美債殖利率再度陡升並突破 1.6%，對通膨失控的疑慮再度浮現。

10 年期美債殖利率周五盤中最高升至 1.642%，為 2020 年 2 月以來最高，美東時間 4 點左右回落到 1.626%，單日升幅約 10 個基點。30 年期美債殖利率也上升 10 個基點至 2.388%。

殖利率曲線趨於陡峭，2 年期與 10 年期美債殖利率差距為 2015 年 9 月來最大。曲線陡峭通常是經濟好轉的跡象。

BMO 資本市場利率策略師 Ian Lyngen 說：「美國總統拜登釋出『重返正常生活』的最新時間表，加重了債市的低氣壓。拜登提出脫離疫情的路徑，美國有望在 7 月 4 日之前回歸某種程度的正常生活。」

拜登周四簽署 1.9 兆美元刺激法案，美國民眾最快本周末起將收到 1400 美元現金支票，拜登並宣布將全美成人民眾在 5 月 1 日前接種疫苗，7 月 4 日 (美國獨立紀念日) 前恢復小型聚會。

美國財政部本周累計標售 1200 億美元債券，包括 580 億美元 3 年期公債、380 億美元 10 年期公債、240 億美元 30 年期公債，結果顯示需求仍存在，並未重演 2 月 25 日 7 年期公債標售疲軟、殖利率陡升並重傷股市的情況。市場似乎大致消化了大量湧入的債券，焦點轉向聯準會 (Fed)3 月 17-18 日的貨幣決策會議。

10 年期美債殖利率周五大致保持在 1.53%，但在歐股開盤前卻一路反彈、升破至 1.63%，回到 2 月底標售 7 年期公債的高點。

債市突然遭拋售

周五全球債市下跌始於澳洲，當地債券期貨在尾盤下跌，對美債造成壓力。大約同一時間，10 年期美債期貨被大額拋售，多頭買進看跌部位對沖，三股力量導致美債期貨賣壓湧現。

Nationwide Alliance Securities 分析師 Andrew Brenner 說：「正當債券標售順利進行，眾人以為債市將平靜一段時間，暴風雨突然降臨了。」

交易員關注下周的聯準會 (Fed) 貨幣政策會議，看 Fed 是否會對殖利率升勢發表評論。Fed 主席鮑爾多次強調殖利率上升反映經濟前景樂觀，但他 Fed 已經留意到這個現象，會對金融情勢造成實質衝擊，但他也並表示，如果債市「失序」，Fed 將會介入。

道明證券分析師 Priya Misra 說，市場之前一直在測試聯準會 (Fed) 的意志，「市場尚未『失序』，但在貨幣情勢仍未獲得控制的情況下，最小的阻力是要求更高的費用。」

投資人也擔心 Fed 即將收緊「補充槓桿率」(SLR) 的監管規定。去年疫情爆發後，Fed 豁免銀行不必把公債和準備金納入關鍵槓桿比率的計算中，由於本措施將於 3 月底到期，若 Fed 不再展延，大銀行將須提高資本準備、減少持有的證券和貸款，以滿足 SLR 要求。

法國興業銀行首席外匯策略師 Kit Juckes 說：「鑒於美國和其他地區的經濟前景大幅改善，債市正在尋找新的平衡，10 年期殖利率達到 2% 之前不會有太平的日子。」