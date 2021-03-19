獲NFL黃金時段轉播權長約 ViacomCBS樂漲近5%

美國國家美式足球聯盟 (NFL) 周四 (18 日) 公布，其與 ViacomCBS 、迪士尼等串流媒體簽署長達 11 年的轉播權分銷協議，總潛在簽約價值超過 1000 億美元，其中 ViacomCBS 更拿下最受歡迎時段，激勵股價漲近 5%。

NFL 表示，新協議將自 2023 賽季開始，並一直持續至 2033 賽季，據巴隆周刊 (Barron's) 引述消息知士透露，此長達 11 年轉播權分銷協議交易總價值超過 1000 億美元。

NFL 表示，未來串流平台長期合作夥伴為亞馬遜 (AMZN-US)、ViacomCBS (VIAC-US)、迪士尼 (DIS)、福斯 (FOX-US) 以及 Comcast (CMCSA-US)。

ViacomCBS 執行長 Bob Bakish 表示，與 NFL 建立長期合作關係將成為未來旗下 Paramount + 等串流平台成長與用戶參與的基石。ViacomCBS 麾下 CBS Sports 主席 Sean McManus 則表示，這次與 NFL 簽約拿下周日的黃金時段，並獲得更多比賽轉播權。

消息傳出後，ViacomCBS 周四大漲 4.79% 收至 96.76 美元，該股自疫情爆發後推出串流頻台至今已暴漲 7 倍。

ViacomCBS 股價日線圖 (圖: Google)

除 ViacomCBS 外，亞馬遜的 Prime Video 串流平台將擁有周四晚間的獨家轉播權。而去年成功切入串流媒體市場的迪士尼期下 ESPN+ 則獲得周一晚間的轉播權。